Как согреть квартиру, если отопление еще не включили: простые способы без обогревателя

Как согреться в холодной квартире

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Осенью температура на улице может заметно снизиться еще до начала отопительного сезона. Особенно холод чувствуется вечером, от окон тянет прохладой, пол становится холодным, а после приготовления пищи или душа в доме дольше сохраняется влажность.

При этом дискомфорт зависит не только от показателя термометра. Сквозняки, холодные окна и наружные стены, избыток влаги и даже место, где вы проводите большую часть вечера, могут усиливать чувство холода. Есть несколько вещей, которые следует проверить, прежде чем доставать обогреватель.

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Как согреться в холодной квартире

Найдите место, откуда тянет холодом

В первую очередь проверьте окна и балконные двери. Проведите рукой вдоль закрытой створки, рамы, подоконника и особенно у уплотнителей. Если в определенном месте отчетливо ощущается поток холодного воздуха, возможно, створка прилегает неплотно или уплотнитель уже износился.

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Если окно перекошено, плохо закрывается или между рамой и уплотнителем образовалась щель, лучше устранить причину, а не заклеивать все окно. Полностью перекрывать предусмотренные вентиляционные или приточные отверстия также не следует — в помещении должен храниться нормальный воздухообмен.

Днем открывайте шторы, вечером — закрывайте

В солнечную погоду не следует весь день держать плотные шторы закрытыми. Солнечные лучи, попадающие через окна, могут дать помещению дополнительное тепло.

Вечером принцип меняется. Плотные шторы создают дополнительный барьер между комнатой и холодным стеклом, так что у окна может быть комфортнее.

Когда отопление будет работать, следите, чтобы длинные шторы не закрывали батареи. В противном случае они будут препятствовать нормальному распространению теплого воздуха по комнате.

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Не создавайте лишней влаги

Приготовление пищи, горячий душ и сушка постиранной одежды увеличивают количество влаги в воздухе. В прохладном помещении ее переизбыток может приводить к появлению конденсата на окнах и других холодных поверхностях.

Во время приготовления следует пользоваться кухонной вытяжкой, а после душа обеспечить нормальную работу вентиляции в ванной. Если белье сушится в комнате, помещению также требуется воздухообмен.

В то же время оставлять окно едва приоткрыто на многие часы не всегда целесообразно: поверхности вокруг него успевают остыть. Зачастую лучше ненадолго открыть окно шире, а затем закрыть его. Конкретный способ проветривания зависит от погоды и вентиляции дома.

Переставьте рабочее место подальше от окна

Иногда кажется, что холодно по всей комнате, хотя проблема заключается в том, где именно вы сидите. Рабочий стол может стоять у холодной наружной стены, а диван или кресло практически вплотную к окну.

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Попробуйте хотя бы чуть-чуть отодвинуть место, где проводите вечер, вглубь комнаты. Даже без явного сквозняка находиться рядом с холодным стеклом или стеной может быть некомфортно.

Похожая ситуация с полом. Ковер, теплые носки или домашняя обувь, конечно, не повысят температуру воздуха, но помогут избежать постоянного контакта ног с холодной поверхностью.

Закрывайте дверь в комнаты, которыми не пользуетесь

Если вечером вся семья находится преимущественно в одной комнате, нет необходимости постоянно держать открытой дверь в более холодное помещение, которым почти не пользуются. Их можно закрыть, если это не нарушает предусмотренную в доме систему вентиляции.

А вот использовать для обогрева газовую плиту или духовку нельзя. Газовые устройства предназначены для приготовления пищи, а не для отопления квартиры.

Больше двигайтесь и одевайтесь слоями

Если больше всего мерзнете после нескольких часов за компьютером или вечером на диване, причина частично может быть в длительном сидении без движения.

Теплый дополнительный слой одежды, носки и короткие перерывы, во время которых можно пройтись или чуть-чуть подвигаться, помогут чувствовать себя комфортнее без необходимости прогревать всю квартиру.

Когда дело уже не только в отсутствии отопления

Если в доме постоянно холодно даже при относительно теплой погоде, одна комната заметно холоднее других, на окнах регулярно накапливается много конденсата или сиреют стены, следует искать причину.

Проблема может быть связана с окнами, вентиляцией, влажностью или теплоизоляцией дома. Полезно в течение нескольких дней измерять температуру примерно в одно и то же время и записывать результаты. Так будет легче понять, идет ли речь о кратковременном похолодании или о постоянной проблеме в конкретном помещении.

До начала отопительного сезона не обязательно пытаться любой ценой нагреть всю квартиру. Часто сначала следует устранить сквозняки, правильно использовать шторы, контролировать лишнюю влагу, отойти от холодных окон и стен и сделать более теплым именно то место, где вы проводите больше времени.

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