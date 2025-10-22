Как согреть салон автомобиля даже в лютый мороз: простой и бесплатный лайфхак от мастеров

Как сохранить тепло в машине зимой / © unsplash.com

Реклама

Автоэксперты поделились полезным советом, который поможет сделать поездку более теплой и комфортной даже при экстремальных морозах.

Причина проблемы: термостат и циркуляция антифриза

Основная причина холода в салоне кроется в работе термостата и циркуляции охлаждающей жидкости. Когда двигатель холодный, антифриз двигается по малому кругу, быстро прогревая радиатор печки. Но как только температура достигает 90 градусов, термостат открывается, и большая часть горячей жидкости уходит в основной охлаждаемый воздухом радиатор. В результате в радиатор печки поступает лишь около 30% тепла — этого мало при сильном морозе.

Простой способ сделать салон более теплым

Есть несколько легких и доступных методов, позволяющих изменить поток антифриза и значительно повысить тепло в салоне:

Реклама

Использование винтового хомута — затяните хомут на верхнем патрубке, немного его сплющив. Это создает сопротивление и направляет большее количество жидкости в радиатор печки. Струбцина — если под рукой есть струбцина, ее можно использовать для той же цели. Вставка трубки меньшего диаметра — короткий отрезок трубки внутри патрубка уменьшит поток к основному радиатору, направляя больше тепла в салон.

Такие простые доработки могут изменить соотношение потоков с 70% на улицу к почти равному 50/50. В результате салон будет значительно теплее даже при температуре -35°C.

Важные оговорки

После повышения температуры наружного воздуха до -10°C и выше обязательно ослабьте или снимите хомут во избежание перегрева двигателя. Владельцы мощных двигателей (от 2.0 л) обычно не сталкиваются с этой проблемой — у них достаточно тепла. Убедитесь, что термостат работает исправно. Если он застрял в закрытом положении, это может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Этот простой и доступный лайфхак поможет сделать зимние поездки более комфортными и безопасными, даже при экстремальных морозах.