Как согреться без обогревателя: копеечный лайфхак поднимет температуру в доме

Отопление / © pexels.com

Резкое понижение температуры и необходимость экономить электроэнергию заставляют украинцев искать альтернативные пути для обогрева помещений. Когда централизованного отопления недостаточно, а включать электрические приборы дорого или невозможно из-за отключения света, пригодится простой строительный материал.

Об этом пишет «Телеграф».

Главной причиной потери тепла часто становятся не старые батареи, а окна. Даже современные качественные стеклопакеты в сильные морозы охлаждают воздух, по законам физики опускаемый вниз, на пол. Радиаторы, расположенные под окнами, тратят часть своей энергии на нагрев холодного потока и бетонного подоконника, вместо того чтобы греть комнату.

Чтобы исправить это нужно создать барьер, который перенаправит тепло внутрь помещения.

Как это работает

Лучшим решением для бюджетного утепления есть использование фольгированного изолона (рулонный теплоотражатель). Это тот же материал серебристого цвета, который часто используют водители для защиты салона авто от солнца или строители для теплоизоляции.

Принцип действия основан на отражении тепла. Сверкающий слой материала работает как зеркало для инфракрасного излучения, возвращая его обратно в комнату. Кроме того, материал создает дополнительную воздушную камеру, защищая от микросквозняков.

Для достижения максимального эффекта необходимо правильно разместить материал:

Купите изолон толщиной 3-5 миллиметров. Более тонкий будет менее эффективным, а толще — неудобным в монтаже. Отрежьте полотно в соответствии с шириной подоконника. Положите материал на подоконник так, чтобы один его край немного заходил под оконную раму, а другой свободно свисал над батареей, перекрывая ее верхнюю часть. Сверкающая сторона должна быть направлена к батарее и комнате.

Такая конструкция отсекает холодный воздух от окна и направляет горячие потоки от радиатора непосредственно в центр комнаты.

Этот метод значительно дешевле, чем использование электрических обогревателей. Стоимость одного рулона изоляции минимальна, а служить он может годами. К тому же конструкция мобильна: если днем солнце прогревает комнату через стекло, экран можно легко убрать.

Напомним, ранее эксперт по безопасности Денис Михальченко предупреждал, что критическим пределом температуры в доме является +14 градусов. Если становится холоднее — следует идти в «Пункты несокрушимости» или друзей, чтобы избежать переохлаждения.

Специалист категорически не советует греться газовыми духовками и употреблять алкоголь, поскольку это повышает риск отравления угарным газом и приводит к быстрой потере тепла организмом. Также нельзя наглухо перекрывать вентиляцию, а физические упражнения для согревания следует делать умеренно, чтобы не попотеть.