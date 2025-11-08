- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 2 мин
Как согреться без света и отопления: эффективные советы
Чем согреться без отопления и электричества — настоящий вызов, потому что большинство обогревателей работают только от электросети.
В Украине отопительный сезон будет сложным и может сопровождаться целым рядом проблем. Поэтому уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы не замерзнуть зимой.
Cielo WiGle предлагает несколько действенных советов, как обогреть комнату без батарей и снизить счета за тепло.
Используйте тепло солнца
Открывайте шторы с утра — солнечные лучи естественно прогреют комнату и даже улучшат настроение. А вечером, когда заходит солнце, закрывайте шторы, чтобы удержать накопившееся тепло.
Утепление поверхностей
Утеплить дом можно с помощью ковра. Если летом плотный текстиль советуют прятать, то зимой он становится хорошим способом сделать комнату более теплой без обогревателя.
Немаловажен и тип ткани. К примеру, тонкий атлас и шифон не задерживают тепло — достаточно выйти из спальни на 5-10 минут, как постельное белье из этих материалов сразу становится прохладным. А вот трикотаж, махровые ткани и другой плотный текстиль подольше сохраняют тепло.
Зимой используйте такие ткани по максимуму — постелите ковер на пол, накройте теплым пледом или одеялом, накиньте на диван и кресло несколько подушек и прикройте покрывалами. Текстиль будет хранить в себе тепло и будет постепенно отдавать его в окружающую среду.
Перекрытая вентиляция
Если в квартире гуляет сквозняк, причиной этого может быть открытая вентиляция. Решить эту проблему зимой поможет заклеивание магнитной крышкой вентиляционной решетки.
Делать это нужно в том случае, если в квартиру поступает достаточное количество свежего воздуха из других источников. В противном случае перекрывать вентиляцию будет опасно. Если окна и двери достаточно герметичны, вентиляция не будет причиной сквозняка. По сравнению с окнами и входной дверью теплопотери от вентиляции крайне малы.
Утеплите окна
Из-за щелей в окнах теряется немало тепла. Заклейте все трещины силиконом или герметиком, используйте уплотнительные ленты и наклейте теплоизоляционную пленку. Это уменьшит теплопотери почти вдвое.
Позаботьтесь о термобелье
Эта одежда помогает сохранять тепло тела и подходит как для сна, так и для повседневного использования дома.
