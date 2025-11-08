Как согреться без света и отопления: эффективные советы

© Pixabay

В Украине отопительный сезон будет сложным и может сопровождаться целым рядом проблем. Поэтому уже сейчас нужно позаботиться о том, чтобы не замерзнуть зимой.

Cielo WiGle предлагает несколько действенных советов, как обогреть комнату без батарей и снизить счета за тепло.

Используйте тепло солнца

Открывайте шторы с утра — солнечные лучи естественно прогреют комнату и даже улучшат настроение. А вечером, когда заходит солнце, закрывайте шторы, чтобы удержать накопившееся тепло.

Утепление поверхностей

Утеплить дом можно с помощью ковра. Если летом плотный текстиль советуют прятать, то зимой он становится хорошим способом сделать комнату более теплой без обогревателя.

Немаловажен и тип ткани. К примеру, тонкий атлас и шифон не задерживают тепло — достаточно выйти из спальни на 5-10 минут, как постельное белье из этих материалов сразу становится прохладным. А вот трикотаж, махровые ткани и другой плотный текстиль подольше сохраняют тепло.

Зимой используйте такие ткани по максимуму — постелите ковер на пол, накройте теплым пледом или одеялом, накиньте на диван и кресло несколько подушек и прикройте покрывалами. Текстиль будет хранить в себе тепло и будет постепенно отдавать его в окружающую среду.

Перекрытая вентиляция

Если в квартире гуляет сквозняк, причиной этого может быть открытая вентиляция. Решить эту проблему зимой поможет заклеивание магнитной крышкой вентиляционной решетки.

Делать это нужно в том случае, если в квартиру поступает достаточное количество свежего воздуха из других источников. В противном случае перекрывать вентиляцию будет опасно. Если окна и двери достаточно герметичны, вентиляция не будет причиной сквозняка. По сравнению с окнами и входной дверью теплопотери от вентиляции крайне малы.

Утеплите окна

Из-за щелей в окнах теряется немало тепла. Заклейте все трещины силиконом или герметиком, используйте уплотнительные ленты и наклейте теплоизоляционную пленку. Это уменьшит теплопотери почти вдвое.

Позаботьтесь о термобелье

Эта одежда помогает сохранять тепло тела и подходит как для сна, так и для повседневного использования дома.

