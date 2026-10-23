Как согреться дома без отопления / © pexels.com

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Рассказываем, как сохранить тепло в квартире зимой, меньше мерзнуть на дому и сократить лишние расходы на обогрев.

Одевайтесь дома в несколько слоев

Если в комнате прохладно, не спешите увеличить мощность отопления. Попытайтесь одеть несколько легких слоев одежды: например, футболку, тонкий свитер и теплую кофту. Воздух между слоями ткани помогает удерживать тепло у тела.

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Особое внимание следует уделить ногам. Теплые носки и домашние тапочки с плотной подошвой защищают от холодного пола. Если приходится долго сидеть за компьютером, накиньте плед на колени или воспользуйтесь теплым одеялом.

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Закрывайте шторы с наступлением вечера

Окна могут быть одним из источников теплопотерь, особенно если они стары или недостаточно герметичны. Плотные шторы помогают снизить влияние холодной поверхности окна и ограничить движение прохладного воздуха возле него.

В солнечные дни открывайте шторы, чтобы естественный свет и тепло попадали в комнату. Когда солнце заходит, снова закрывайте их. Для лучшего результата выбирайте шторы, достаточно плотно прикрывающие оконный проем.

В то же время не закрывайте радиаторы отопления полностью шторами: ткань может препятствовать распространению теплого воздуха комнатой.

Устраните сквозняки у окон и дверей

Даже небольшие щели могут пропускать холодный воздух и делать помещение менее комфортным. Проверьте, нет ли сквозняков у оконных рам, входной двери и балконного блока.

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Для устранения проблемы можно использовать специальные уплотнители, герметизирующую ленту или валик под дверь. Если холодный воздух попадает через щели в оконных рамах, следует определить причину и подобрать подходящий способ герметизации.

Такие мероприятия помогают удерживать тепло в доме и уменьшают потребность в дополнительном обогреве. Если же проблема связана с неисправностью окон или дверей, может потребоваться их регулировка.

Положите ковер на холодный пол

Плитка, камень и ламинат без дополнительного покрытия могут казаться прохладными, особенно утром. Ковер или дорожка создают дополнительный изоляционный слой между ногами и полом, поэтому ходить по комнате становится комфортнее.

Лучше всего положить ковер там, где вы проводите больше времени: у кровати, дивана, рабочего стола или в зоне отдыха. Если пол особенно холодный, можно использовать подкладку под ковер.

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Этот способ не заменит полноценного утепления помещения, но поможет снизить ощущение холода без значительных затрат.

Сосредоточьте тепло в комнате, которой пользуетесь

Если вы работаете дома или отдыхаете преимущественно в одной комнате, нет необходимости все равно прогревать все помещения. Закрывайте дверь в комнаты, которыми временно не пользуетесь, чтобы уменьшить перемещение воздуха между ними.

В то же время следите за температурой во всем доме. Не следует допускать чрезмерного охлаждения помещений, особенно если там проходят водопроводные трубы или есть риск появления влаги и плесени.

При использовании регулируемого отопления настраивайте его в соответствии с временем пребывания дома. Это поможет избежать лишних затрат, сохраняя приемлемый уровень комфорта.

Используйте грелку или теплое одеяло

Грелка помогает согреться, когда холодно в постели или во время продолжительного сиденья. Ее можно уложить у ног или использовать для предварительного согревания постели. Также пригодится обычный плед, удерживающий тепло тела.

Если вы выбираете грелку с горячей водой, не наполняйте ее кипятком, проверяйте герметичность и используйте чехол. Не прижимайте горячую грелку к коже и не засыпайте с ней, если это противоречит инструкции производителя.

Электрические одеяла и простыни также могут быть полезны, но их нужно использовать в соответствии с инструкцией, проверять на повреждения и не оставлять включенными без присмотра, если изготовитель этого не разрешает.

Не забывайте о теплых напитках и регулярном питании

Чашка теплого чая, какао или бульона поможет согреться и сделает пребывание в прохладном помещении более комфортным. Регулярное питание также важно для поддержания нормальной работы организма в холодное время года.

Однако горячие напитки не способны заменить тёплую одежду или должное отопление. Если дома очень холодно, следует прежде всего позаботиться о температуре помещения и защите от сквозняков.

Двигайтесь в течение дня

Когда человек долго сидит неподвижно, ему часто становится холоднее. Чтобы поддерживать комфортную температуру тела, периодически вставайте, разминайтесь, пройдитесь по комнате или проделайте несколько несложных упражнений.

Если работаете за столом, делайте короткие перерывы каждый час. Даже несколько минут движения могут помочь согреть руки и ноги и снизить ощущение холода.

Не стоит интенсивно тренироваться в очень холодном помещении, если вы ощущаете слабость или головокружение. В таком случае лучше перейти в более теплое место.

Проверьте, как работает отопление

Если батареи кажутся недостаточно теплыми, проверьте настройки термостата и убедитесь, что радиаторы не закрыты мебелью или плотными шторами. При возникновении проблем с системой отопления обратитесь к специалисту или ответственной службе.

По возможности поддерживайте температуру в жилых комнатах на уровне около 18 °C или выше, если это требует ваших обстоятельств. Для пожилых людей, маленьких детей и людей с определенными хроническими заболеваниями может потребоваться более высокая температура.

При использовании переносного электрообогревателя ставьте его на устойчивую поверхность, держите подальше от штор, мебели и постельного белья и не накрывайте. Не используйте газовую плиту, духовку, мангал или другие приборы, не предназначенные для обогрева помещений: это создает риск пожара и отравления угарным газом.

FAQ

Как согреться дома, если отопление работает слабо?

Наденьте несколько слоев теплой одежды, носки и тапочки, используйте плед или безопасную грелку. Закройте шторы после заката, устраните сквозняки и проверьте, не перекрыты ли радиаторы мебелью. Если температура в помещении остается слишком низкой, обратитесь в ответственную службу или воспользуйтесь безопасным дополнительным обогревом.

Какая температура должна быть в квартире зимой?

Ориентир для жилых помещений в холодный сезон около 18 °C. Детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями может потребоваться более высокая температура. Если дома холодно, не полагайтесь только на теплую одежду и одеяла: позаботьтесь о безопасном отоплении и надлежащей вентиляции.

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