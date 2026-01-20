Как согреться ночью без отопления: 6 действенных методов, чтобы не замерзнуть в постели

Отопление

Реклама

В условиях аварийных отключений или перебоев с теплоснабжением ночь становится сложным периодом суток. Когда температура в помещении опускается до критических отметок, организму очень тяжело расслабиться и уснуть.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Метод «грелки» из подручных средств

Это самый быстрый способ прогреть постель перед тем, как спать. При отсутствии резиновой грелки идеальной заменой станут обычные пластиковые бутылки.

Реклама

Как это работает:

Наполните бутылки горячей водой (но не кипятком во избежание деформации пластика).

Обязательно заверните бутылки в полотенца или вложите в старые теплые носки. Это убережет кожу от ожогов и продлит время теплоотдачи.

Лучше всего положить импровизированные грелки в ноги и в области поясницы — именно через эти зоны тело быстрее всего теряет тепло.

Принцип многослойности

Эксперты отмечают: два тонких одеяла греют лучше, чем одно толстое. Секрет кроется в воздушной прослойке между тканями, который служит отличным утеплителем.

Первым слоем (ближе к телу) лучше положить флисовое или байковое одеяло, а сверху — тяжелое шерстяное или пуховое. При критическом холоде можно добавить верхнюю одежду или покрывала. Холод часто идет от пола и матраса. Стоит постелить под простыню шерстяное одеяло, туристический каремат или спальный мешок.

Правильная одежда

Выбор одежды для сна имеет критическое значение. Привычная хлопчатобумажная пижама — плохой вариант для холода, поскольку она быстро впитывает влагу и охлаждает тело. Оптимальный выбор — термобелье или одежда из флиса и байки. Также не стоит пренебрегать аксессуарами:

Реклама

Шапка: через голову теряется до 30% тепла, поэтому тонкая трикотажная шапка или капюшон тощи помогут сохранить энергию.

Носки: они должны быть шерстяными, но свободными, чтобы не нарушать кровообращение.

Ложиться в постель уже замерзшим — ошибка, ведь одеяло только сохраняет тепло, а не генерирует его. Перед сном сделайте легкую разминку: 15–20 приседаний или мах руками. Однако важно не доводить себя до потения. Цель — разогнать кровь и почувствовать прилив тепла к конечностям, оставаясь сухим.

Создание «гнезда» или «халабуды»

На большой кровати тело тратит слишком много энергии на прогрев пустого пространства. Чтобы согреться, нужно снизить объем воздуха вокруг себя.

Обложите себя подушками и свернутыми одеялами, создав замкнутое пространство.

Если в комнате очень холодно, можно использовать детский метод строительства «халабуды» из подушек и одеял или даже разложить на кровати туристическую палатку. Внутри такого минипространства температура воздуха благодаря дыханию поднимется гораздо быстрее, чем в комнате.

Реклама

Также ложиться спать на голодный желудок в холодной квартире не рекомендуется. Сытый организм активнее производит тепло. Ужин должен быть легким, но питательным (каши, мясо, горячие супы). Также поможет согреться сладкий горячий чай.

Кроме того, самым эффективным способом согреться остается сон в компании — тепло другого тела (близкого человека или домашнего питомца) значительно повышает шансы на комфортную ночь.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что после периода сильных морозов в Украине ожидается постепенное ослабление холодов.

Уже со среды, 21 января, дневная температура начнет повышаться, а в конце недели столбики термометров в большинстве регионов достигнут 0 °C и кое-где перейдут в плюс. В середине недели погоду будет определять антициклон без осадков и с юго-западным ветром, что свидетельствует о поступлении более теплого воздуха.