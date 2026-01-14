Как согреться в квартире без электричества и отопления: проверенные и безопасные лайфхаки

Как согреться в квартире без отопления и света / © pexels.com

В своем TikTok Сергей Иванчук (украинский оперный певец действительно был на обложке журнала «Time» как «Человек года» (по версии журнала) в 2022 году после 5 пулевых ранений) собрал эффективные способы согреться, используя подручные средства, которые украинцы попробовали на себе.

Создайте «теплую крепость» из одеял

Если у вас есть палатка — это идеальный вариант для сохранения тепла. Но если палатки нет, можно сделать нечто схожее из подручных материалов:

Возьмите стулья и накиньте на них несколько одеял, создавая «шалаш». Можно также организовать одеяльную конструкцию на кровати.

Этот способ сохраняет тепло от вашего тела и создает небольшую изолированную зону, где тепло не теряется.

Используйте горячую воду

Бутылки с горячей водой — простой и эффективный способ обогреться.

Налейте горячую воду в бутылки и поместите их в спальник или под одеяла.

Такой «локальный обогреватель» поможет быстро согреться, особенно во время сна.

Тепло от свечей

Свеча может служить источником дополнительного тепла, если использовать ее правильно:

Поставьте свечу под глиняный горшок — тепло от пламени будет нагревать пространство под одеялами. Если горшка нет, можно положить свечу на металлический или керамический поднос, а на поднос — камни для распределения тепла.

Важно! Обязательно соблюдайте правила пожарной безопасности: не оставляйте свечу без присмотра и держите ее подальше от легковоспламеняющихся предметов.

Не забывайте проветривать

Даже в холодную погоду важно проветривать комнату:

Короткие 5–10 минутные проветривания позволяют избежать накопления углекислого газа и поддерживать здоровый воздух.

Проветривание лучше производить перед тем, как ложиться спать, чтобы воздух внутри оставался свежим.

Дополнительные советы

Надевайте несколько слоев теплой одежды. Используйте носки и шапки в комнате — это помогает сохранять тепло. Двигайтесь и производите легкую зарядку, чтобы поддерживать циркуляцию крови.

Даже без электричества и отопления можно сделать квартиру уютной и теплой. Используйте одеяла, горячую воду и свечи, соблюдайте правила безопасности и не забывайте о проветривании. Эти простые лайфхаки помогут вам пережить холодную погоду комфортно и без стресса.