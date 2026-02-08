Как согреться во время блэкаута: способы хранения тепла и согревания без электричества и газа

Отключение теплоснабжения / © pixabay.com

Во время массовых блэкаутов и перебоев с газоснабжением украинцы часто остаются без отопления, света и возможности обогревать жилье привычными способами. Зимой такие отключения быстро приводят к снижению температуры в квартирах и домах, особенно в многоэтажках.

ТСН.ua собрал способы сохранить тепло и согреться без электроэнергии и газа.

Как сохранить тепло

Первый шаг — минимизировать потери тепла. Быстрее всего холод проникает через щели в окнах и дверях, поэтому их уплотняют специальными лентами, поролоном или подручными материалами. Под двери кладут свернутые полотенца или одеяла, чтобы уменьшить сквозняки.

Дополнительную изоляцию обеспечивает текстиль. Плотные шторы или покрывала на окнах, ковры на полу и даже одеяла на стенах помогают удерживать тепло. В солнечную погоду окна стоит открывать для естественного прогрева, а с наступлением вечера — сразу занавешивать.

В большой квартире целесообразно выделить одну небольшую комнату и сделать из нее «тепловой очаг». Закрытые двери и пребывание нескольких человек в компактном пространстве позволяют поддерживать более высокую температуру. Для ночлега иногда используют туристическую палатку, установленную прямо в комнате, — она создает дополнительный изоляционный слой.

Как согреться без электричества и газа

Даже при полном отсутствии света и газа можно согревать отдельные зоны или само тело. Самый простой вариант — аккумуляторные обогреватели, работающие от USB или павербанка. Они не способны прогреть помещение, однако подходят для локального использования.

Альтернатива — химические грелки. После активации они выделяют тепло до восьми часов и не требуют никакого питания. Их используют в обуви, под одеждой для поддержания температуры тела.

В условиях чрезвычайных ситуаций применяют и самодельные решения. Один из известных вариантов — так называемая «глиняная батарея»: несколько свечей-таблеток накрывают перевернутым глиняным горшком, поднятым над пламенем на негорючих подставках. Глина накапливает тепло и постепенно отдает его в помещение. Такой способ требует постоянного присмотра и строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Временно повысить температуру помогает и приготовление горячей пищи на туристической плитке.

Другой вариант — использование камней, предварительно нагретых на безопасном огне на улице. Их переносят в металлическую емкость и оставляют в комнате, где они постепенно отдают тепло.

Биолог и эксперт по выживанию Ростислав Шикула предостерег от использования случайных камней, найденных на улице. Если возникла критическая потребность в таком виде обогрева, эксперт советует использовать базальт или гранит.

В то же время самым комфортным вариантом обогрева без централизованного тепла считают сочетание электрообогревателя с портативной зарядной станцией. В то же время это и самое дорогое решение — стоимость такого комплекта стартует примерно от 30 тысяч гривен.

В крайних случаях применяют газовые или керосиновые обогреватели. Специалисты предостерегают: эти приборы представляют повышенную опасность. Газовые нагреватели сжигают кислород и могут выделять угарный газ, поэтому их разрешено использовать только при постоянном проветривании. Керосиновые модели требуют особой осторожности из-за риска воспламенения топлива. Оставлять такие приборы без присмотра категорически запрещено.

Важную роль играет и поддержание тепла тела. Одевание «слоями» — с термобельем, флисом и шерстяными вещами — помогает лучше сохранять тепло. Горячие напитки, бульоны и питательная пища поддерживают внутреннюю температуру организма. Для сна используют бутылки с теплой водой, завернутые в полотенца, несколько одеял или спальные мешки.

