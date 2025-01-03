Как сохранить чеснок в домашних условиях до весны: будет словно только что с грядки

Если вы хотите, чтобы чеснок оставался свежим до самой весны, нужно правильно хранить его.

Хранение урожая — чрезвычайно важный процесс, требующий гармоничного подхода, ведь иначе все ваши усилия могут оказаться напрасными., если его правильно хранить. банки.

Прежде всего, следует запомнить, что сроки хранения чеснока во многом зависят от сорта. сухую погоду, тогда она будет сохраняться значительно дольше. После уборки головки обязательно чистят, просушивают, удаляют. корни и обрезают стебли.

После этого поместите чеснок в стеклянные банки, на дно которых предварительно насыпьте немного соли или древесной золы. Они будут выполнять роль средства для дезинфекции. сделайте небольшое углубление, куда также следует насыпать немного соли или пепла.

Соль и пепел не только прекрасно дезинфицируют, они также отличаются поглощением чрезмерной влаги. не стоит. Благодаря выполнению этих простых правил вы сможете наслаждаться свежим чесноком до самой весны.

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