Как сохранить хлеб свежим в течение недели: один простой трюк, работающий лучше, чем хлебница

Как хранить хлеб свежим

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Хлеб, к сожалению, он также является одним из наиболее часто выбрасываемых продуктов. По данным организации Love Food Hate Waste, в Великобритании он входит в десятку продуктов, которые чаще всего оказываются в мусорнике. В Украине не лучше ситуация.

Многим из нас знакомая ситуация — вы только что купили свежий хлеб, а уже через несколько дней на нем появляется плесень. Это происходит из-за неправильного хранения. Однако существует малоизвестный, но очень эффективный способ, который может сохранить ваш хлеб свежим и без плесени гораздо длиннее. Избавьтесь от традиционной хлебницы. Вместо этого, попробуйте один простой, но необычный лайфхак.

Почему хлеб плесневеет в хлебнице

Часто мы храним хлеб в хлебнице, считая, что это самый лучший способ. Однако хлебница создает замкнутую атмосферу, в которой накапливается влага. Эта влага, некуда выйти, становится идеальной средой для развития плесени. Особенно это касается предварительно нарезанного хлеба, имеющего большую площадь поверхности для контакта с воздухом.

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Как сохранить хлеб свежим: секретный ингредиент

Специалисты по минимизации отходов из Wheeldon Brothers утверждают, что лучший способ сохранить хлеб свежим — это хранить его в оригинальной пластиковой упаковке, но с одним важным условием.

Для этого нужно только добавить стебель хрустящего сельдерея в пакет с хлебом. Сельдерей выделяет влагу, которая помогает предотвратить высыхание буханки, но при этом не способствует образованию плесени. Этот метод может продлить срок годности хлеба до недели.

Если вы храните хлеб в холодильнике, этот лайфхак также будет работать благодаря прохладным условиям, помогающим сохранить мягкость хлеба.

Кроме сельдерея эксперты советуют не использовать полностью герметичную упаковку. Вместо этого сделайте несколько небольших надрезов на пакете, чтобы обеспечить минимальную циркуляцию воздуха. Это позволит влаге выходить, предотвращая образование конденсата, являющегося основной причиной плесени.

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Если вы предпочитаете герметические контейнеры, они также могут быть эффективными, если правильно их использовать. Герметичный контейнер предохраняет хлеб от внешней влаги и запахов, особенно в холодильнике. Чтобы продлить свежесть, храните хлеб в оригинальном пакете, а затем поместите его в герметичный контейнер. Это создает дополнительный барьер и помогает хлебу оставаться более мягким и свежим дольше.