Как сохранить масло свежим без холодильника до 14 дней: эффективные методы, проверенные временем

Сливочное масло — это тот продукт, который быстро теряет вкус и аромат, если его хранить неправильно. В жаркое время или во время путешествий не всегда есть доступ к холодильнику. Однако существуют проверенные народные методы, которые помогут сохранить сливочное масло свежим до двух недель даже при комнатной температуре.

Глиняный или керамический горшок. Этим способом активно пользовались еще наши бабушки. Понадобится две емкости — маленькая для масла и большая для воды. Положите сливочное масло в глиняный или керамический горшок. Поставьте его в другой сосуд, наполненный холодной водой так, чтобы она полностью покрывала горшок с маслом. Воду нужно заменять каждый день, тогда масло будет храниться дольше.

Соль или уксус. Чтобы предотвратить развитие бактерий, поверхность масла можно обработать щепоткой соли, она будет действовать как природный консервант. Также можно смочить ткань уксусом, обернуть масло и положить в какую-нибудь емкость, куда не будет проникать воздух и свет. Таким образом, можно продлить свежесть продукта на несколько дней.

Хранение в полотнном мешочке в холодной воде. Еще один действенный способ — обернуть масло чистой натуральной тканью из льна или хлопка, смоченной в холодной подсоленной воде. Затем положите сверток в кастрюлю или банку с холодной водой. Обновлять воду нужно раз в день, а ткань — раз в два дня. Этот метод обеспечивает длительную свежесть масла за счет понижения температуры вокруг продукта.