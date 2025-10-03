Как сохранить морковь свежей и хрустящей: действенные рекомендации

Морковь / © Pixabay

Морковь является незаменимым ингредиентом во многих осенних блюдах, таких как супы и рагу, но часто вызывает разочарование, ведь быстро портится уже через несколько дней после покупки. Основная причина — высокое содержание воды в овоще. Если морковь хранить неправильно, влага становится средой для развития бактерий, плесени и грибковых спор, что быстро приводит к порче.

Об этом пишет издание Express.co.uk

Эксперт и основательница The Cross Legacy Эми Кросс поделилась простым методом, который помогает сохранить морковь свежей до четырех недель. По ее словам, весь процесс занимает менее 10 минут.

«Мои рекомендации по хранению моркови в холодильнике, чтобы она оставалась свежей до месяца, базируются на использовании целых овощей. Это позволяет всегда иметь под рукой вкусную и хрустящую морковь», — отмечает Эми.

Как правильно хранить морковь

Промойте морковь в белом уксусе. Для этого налейте около 60 мл белого уксуса в большую миску с холодной водой. Замочите морковь на 2 минуты — не более, чтобы овощи не приобрели уксусный привкус. Уксус содержит природные антибактериальные свойства, помогающие уничтожить бактерии и споры плесени, которые часто становятся причиной порчи.

Промойте и высушите. После замачивания тщательно промойте морковь чистой водой и выложите на бумажное полотенце или чайное полотенце. Дождитесь полного высыхания, ведь остаточная влага может вызвать появление плесени.

Когда морковь полностью высохнет, нарежьте ее или оставьте целой и поместите в стеклянный контейнер или банку с герметичной крышкой. Далее храните в холодильнике. Такой способ изолирует овощи от воздуха и предотвращает развитие плесени, позволяя моркови оставаться свежей до четырех недель.

Эми подчеркивает: «Следуя этим простым шагам, ваша морковь будет оставаться хрустящей, вкусной и готовой к использованию в блюдах или для перекусов для всей семьи в течение месяца».

Этот метод не только помогает экономить деньги и сокращает пищевые отходы, но и обеспечивает наличие качественных овощей, которые можно использовать сразу после извлечения из холодильника без дополнительной подготовки.

