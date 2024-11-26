Как сохранить начатый кочан: капуста будет свежей и не будет чернеть целый месяц

Начатые овощи, такие как капуста, свекла и морковь, довольно быстро темнеют и увядают. Однако сообразительные хозяйки изобрели простой, но очень эффективный способ, чтобы сохранить начатые овощи свежими и хрустящими. Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, как надолго сохранить начатый кочан капусты, морковь, свеклу, огурцы и картофель свежими.

Как хранить начатые овощи, чтобы они не темнели и не увядали

Если это капуста, замотайте начатый кочан в газету, а затем положите в пакет и храните в холодильнике. Также можно использовать бумажные полотенца, они хорошо впитывают влагу.

Как работает этот способ? Капуста выделяет при хранении влагу, поэтому внутри пакета появляется конденсат, который не может выйти наружу. Поэтому влажная среда не дает капусте увядать и чернеть.

А чтобы кочан не гнил, его заворачивают в газету, таким образом он остается сухим. Надо только менять бумажную обертку раз в неделю, тогда капуста будет храниться свежей и не будет чернеть целый месяц.

Так же можно хранить любые овощи – огурцы, морковь, свеклу, картофель, редьку и т.д., они не будут увядать и не будут гнить.

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