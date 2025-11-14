Как сохранить низкую температуру в холодильнике при выключении света: действенные способы

Графики отключения света заставляют нас находить способы сохранить продукты свежими как можно дольше. Холодильник определенное время может удерживать низкую температуру, но правильные действия во время отключения помогут продлить этот период в 2-3 раза.

Не открывайте дверцу холодильника без необходимости. Каждое открывание впускает теплый воздух и температура внутри поднимается. Если дверцу держать закрытой, холодильник способен удерживать холод до 6 часов, а морозилка — до 24. По возможности планируйте, что нужно достать, еще до выключения света.

Предварительно заморозьте бутылки с водой. Пластиковые бутылки с водой работают как аккумуляторы холода. Поставьте 2-4 замороженных бутылки в холодильник, они будут поддерживать низкую температуру даже во время длительных отключений. В морозильнике такие «аккумуляторы» способны сохранить холод на 8-10 часов дольше.

Держите холодильник максимально заполненным. Холодные продукты дольше удерживают температуру. Если холодильник пуст, тепло внутри распространяется быстрее. Заполнить пространство можно даже несъедобными вещами: бутылками с водой, контейнерами со льдом или охлаждающими элементами.