Как сохранить память после 60

Реклама

Многие привыкают полагать, что с возрастом память неизбежно угасает, однако исследования опровергают этот миф. Наш интеллектуальный центр — это не застывшая конструкция, а чрезвычайно гибкий материал, поддающийся моделированию даже в очень почтенном возрасте. Ваши нейронные сети способны к регенерации и созданию новых магистралей и в 70, и в 90 лет.

Если вы вдруг забыли, как зовут Галину из подъезда (ту же женщину в синем платке), или ваши ключи снова решили поиграть с вами в «тайники» — это не повод для отчаяния. Это всего лишь сообщение от вашего «внутреннего процессора», что ему нужна профилактика и более качественное питание.

Вот пять проверенных привычек, которые помогут очистить голову от тумана и вернуть мыслям коренную ясность.

Реклама

1. Бой рутине: стратегия новых впечатлений

Наибольшей угрозой для ясности разума является повседневная рутина, незаметно превращающая жизнь в автоматическое выполнение привычных действий. Когда быт господина Степана замыкается в бесконечном кругу между знакомым магазином, просмотром одних и тех же новостей и повторяющимися спорами с кумом о стоимости газа, интеллектуальные центры постепенно теряют активность. Без решения свежих и нетипичных задач нейронные сети избавляются от стимула для развития и начинают будто укрываться ржавчиной от безделья.

Чтобы расшевелить свой внутренний навигатор и запустить обновление ментальных программ, следует сознательно изменять привычные координаты. Вместо вытоптанных годами троп лучше выбрать путь через незнакомый парк или спутанные соседние дворы, что заставит мозг мгновенно включиться в работу.

Полезна будет и своеобразная интеллектуальная гимнастика, например, выполнение обычных бытовых дел непроводящей рукой. Когда правша пытается расчесаться или размешать сахар в чашке левой рукой, между полушариями мозга начинают активно строиться новые информационные мостики.

Дополнить эти упражнения можно аудиальными экспериментами, заменив традиционные мелодии сложным инструментальным роком или многослойным джазом, чьи необычные ритмы заставляют слуховую кору работать на повышенных оборотах.

Реклама

2. Активность как горючее для мозга

Физическая активность оказывается более эффективным средством для защиты памяти, чем любые аптечные витамины. Научные исследования подтверждают, что при движении гиппокамп — особая зона мозга, ответственная за сохранение воспоминаний, — получает мощный импульс и даже начинает физически увеличиваться в объеме.

Одним из лучших способов дать клеткам настоящий «кислородный душ» динамичная ходьба. Оптимальный темп прогулки должен быть таким, будто вы несколько опаздываете на встречу с близкой подругой: вы можете свободно поддерживать разговор, однако петь от легкой одышки становится уже сложно.

Не менее действенна «кухонная терапия» по примеру Марии, которая превращает приготовление обеда в настоящую площадку для вальса или польки. Такие танцы становятся идеальной тренировкой, ведь заставляют мозг работать в режиме многозадачности — одновременно чувствовать ритм музыки, контролировать баланс тела и координировать каждый последующий шаг.

3. Живое общение против социальной изоляции

Когда человек переступает шестидесятилетний рубеж, социальная изоляция превращается в настоящую токсическую угрозу для его здоровья. Отсутствие полноценного общения наносит мозгу такой же разрушительный вред, как ежедневное выкуривание пачки сигарет, ведь в условиях постоянной тишины нейронные связи начинают постепенно деградировать.

Реклама

Лучшим средством против ментального старения является подпитка энергией молодых поколений. Вместо привычных наставлений в адрес внуков, намного полезнее искренне расспросить их о последних гаджетах или особенностях современного сленга, поскольку такая активная адаптация к реалиям настоящего держит разум в тонусе.

Также критически важно тщательно выбирать свою обстановку, сознательно избегая тех, чьи разговоры ограничиваются лишь перечнем болячек. Вместо этого следует искать людей, готовых к живым дискуссиям о литературных новинках, обсуждении кулинарных секретов или планировании предстоящих летних маршрутов. Каждая такая содержательная беседа становится для головы сложным интеллектуальным экзаменом, заставляющим нейроны работать на полную мощность.

4. Диета для «светлого разума»

Поскольку мозг мозга почти на две трети построен из липидов, состав жиров в ежедневном меню имеет решающее значение для его функционирования. Употребление маргарина и чрезмерного количества десертов провоцирует появление специфического «сахарного тумана», мешающего фокусировать внимание и быстро принимать решения.

Для того, чтобы мысли двигались быстрее, рацион следует обогатить морской рыбой, например скумбрией или селедкой, а также грецкими орехами, являющимися природным источником ценных кислот Омега-3. Надежную «антикоррозионную» броню для сосудов обеспечивают ягоды — даже горсть обыкновенной замороженной смородины или черники способна эффективно защитить клетки от старения. Кроме того, не следует забывать о важности гидратации, ведь мозг очень остро испытывает даже минимальный дефицит влаги. Утренний стакан чистой воды — это обязательный гигиенический ритуал, помогающий нейронам мгновенно включиться в работу.

Реклама

5. Ночное обновление системы

Ночной отдых можно сравнить с работой специализированной «службы клининга», которая активируется в нашей голове, как только мы засыпаем. В настоящее время особая жидкость циркулирует между тканями, эффективно вымывая накопленные за день токсины. Конкретно эти продукты обмена, если они остаются в организме годами, стают одной из основных обстоятельств возрастных нарушений памяти.

Чтобы помочь этой системе очистки работать на полную мощность, следует соблюдать правила цифрового детоксикации, хотя бы за час до сна отложить смартфон и выключить телевизор. Дело в том, что синее излучение экранов дезориентирует мозг, заставляя его верить, что сейчас день, и тем самым блокирует естественное засыпание. Кроме того, большое значение имеет температурный режим в комнате. Тщательное проветривание спальни перед сном создает необходимую прохладу, в которой все регенерационные процессы в мозге проходят более качественно и глубже.

Главный залог успеха

Быстрее всего мы стареем тогда, когда говорим себе: «Мне уже поздно». Как только вы ставите на себе крест, организм отключает ресурсы. Возраст 60+ — это период наивысшей мудрости, когда вы еще все можете. Не бойтесь учить языки, овладевать соцсетями или выглядеть смешными в своих поисках. Каждая новая ошибка — это шаг к ментальной молодости. Начните прямо сейчас, пойдите домой другой дорогой и замените вечернюю конфету горстью орехов. Ваша память поблагодарит вас и через два десятилетия!