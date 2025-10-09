Как сохранить овощи до лета без погреба: советы экспертов

Как сохранить овощи / © unsplash.com

Реклама

Сохранить собранный осенью урожай до лета можно даже без погреба или специального хранилища. Эксперты советуют обустроить прохладное, сухое место в доме или надворном помещении, где температура стабильная, а воздух хорошо циркулирует. Именно это поможет избежать порчи овощей и появления плесени.

Об этом сообщила блогерша Melissa Norris.

Женщина советует держать зимние овощи в неотапливаемых комнатах или прохладных надворных помещениях. Там должна быть стабильно низкая температура, умеренная влажность и хорошая вентиляция.

Реклама

По данным UC Agriculture and Natural Resources, большинство корнеплодов и так называемых «долгохранящихся» овощей чувствуют себя лучше всего при 0-5°C. В более теплых или влажных местах они быстро теряют свежесть.

Специалисты советуют хранить овощи в деревянных ящиках с отверстиями или на решетках, чтобы обеспечить вентиляцию и избежать накопления конденсата. Важно регулярно проверять запасы и сразу убирать поврежденные плоды, чтобы не распространялось гниение.

Картофель — отдельная история. Идеальная температура для него от 4 до 10°C. Хранить его нужно в темном, сухом и проветриваемом месте — например, в бумажных мешках или картонных коробках. А вот холодильник — не вариант: холод меняет вкус.

Напомним, яблоки действительно можно хранить дома достаточно долго, если придерживаться нескольких простых правил. Важно не держать яблоки возле картофеля и лука, иначе ваши фрукты быстро состарятся — потеряют сочность и вкус.