Как сохранить петунию до весны и иметь роскошные кусты без рассады

Как сохранить петунию зимой

Петуния — королева летнего декора, щедро украшающая балконы, террасы и клумбы своими пышными яркими соцветиями вплоть до первых заморозков является однолетним растением. Поэтому, как правило, садоводы выбрасывают эти цветы осенью.

Однако эксперты полагают, что этого делать не стоит. Большинство любимых гибридных сортов петуний (особенно ампельные и сурфинии) можно легко сохранить в домашних условиях, превратив их в так называемые маточные кусты, или получив молодую здоровую рассаду с помощью черенки.

Сохранение петунии до следующего сезона — это простой способ не только сэкономить средства на покупке новой рассады, но и гарантированно сохранить редкие или особенно любимые сорта.

Три проверенных метода зимовки петунии

Существует несколько эффективных стратегий в зависимости от того, сколько у вас свободного места и какой результат вы хотите получить.

1. Зимовка маточных кустов (метод переселения)

Этот способ идеально подходит для тех, кто имеет светлую и прохладную комнату, веранду или остекленную лоджию.

До наступления устойчивых заморозков (обычно в сентябре-октябре) нужно выбрать самые крепкие кустики. Если петуния росла в открытом грунте, ее осторожно выкапывают с небольшим комом земли и пересаживают в горшок с рыхлой, легкой почвой, обязательно обеспечив дренаж.

Побеги маточного куста обрезают, оставляя «плети» длиной примерно 10-15 сантиметров. Такая обрезка упрощает растению пересадку и провоцирует рост весной.

Размещают горшки в светлом месте, где поддерживается температура в диапазоне от +10°C до +15°C.

Полив должен быть минимальным только после полного подсыхания почвы. подкормка в этот период растению не требуется, поскольку оно находится в состоянии покоя. примерно через два-три месяца можно снять верхний слой старой земли и добавить свежий плодородный субстрат.

2. Размножение черенкованием (получение новой рассады)

Этот метод является самым надежным способом сберечь гибридные сорта и получить большое количество молодых, сильных растений.

С маточных кустов срезают верхушечные побеги, которые еще не затвердели (не одеревенели), длиной 8-12. сантиметров. Все нижние листья удаляют, оставляя лишь два-три верхних листа.

Черенки можно поставить в воду (с добавлением активированного угля для предотвращения гниения) или сразу посадить в смесь торфа и песка. Для ускорения корнеобразования рекомендуется обработать срез стимулятором роста корней.

Емкости с черенками накрывают прозрачной пленкой, стеклом или обрезанной пластиковой бутылкой, создавая парниковый эффект. Важно ежедневно проветривать черенки в течение пятнадцати минут во избежание плесени.

Укоренение происходит при температуре около +20°C…+25°C и при хорошем освещении. После появления корешков (обычно через две недели) молодые растения пересаживают в небольшие горшки.

3. Холодная зимовка (спокойное состояние)

Этот вариант подходит, если нет возможности обеспечить много света и тепла.

Обрезанные кусты в горшках хранят в темном или полутемном месте, например в подвале, сухом погребе или на остекленной лоджии, где температура колеблется от +5°C до +8°C.

Полив сводят к минимуму — достаточно увлажнять почву раз в 2-3 недели. Растения должны находиться в состоянии глубочайшего покоя.

В конце февраля или марте горшки переносят в светлое теплое место, постепенно увеличивают полив и начинают подкормку азотными удобрениями, стимулируя активный рост.

Независимо от выбранного метода, перед переносом растений в помещение обязательно обработайте их от вредителей, таких как паутинный клещ или тля, а также удалите все сухие и поврежденные листья. Это гарантирует, что у петунии будет спокойная зимовка и весной проснется здоровой, чтобы снова порадовать вас роскошным цветением.