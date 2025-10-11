- Дата публикации
Как сохранить полотенца нежными и мягкими надолго: проверенный способ, который всегда работает
Многие хозяйки после стирки полотенец сталкиваются с проблемой их жесткости. Ткань становится плотной, колючей, жесткой — вытираться таким полотенцем совсем некомфортно.
Иногда даже дорогие кондиционеры не помогают. Но сделать полотенца мягкими и приятными на ощупь помогут несколько простых домашних средств, которые есть в каждом доме.
Чтобы после стирки полотенца оставались нежными и рыхлыми, выполните следующие действия.
В барабан стиральной машины положите специальный мячик для стирки, загрузите полотенца и всыпьте 1 чайную ложку соды — она смягчит воду.
В отсек для кондиционера добавьте полстакана 9% уксуса — это сделает ткань мягкой и лишит затхлого запаха.
В подходящий отсек налейте гель для стирки (не порошок!).
Установите режим 40–60 градусов.
Все! После такой стирки полотенца останутся мягкими, нежными, свежими и очень приятными на ощупь — и вам не понадобится дорогостоящая химия.