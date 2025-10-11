ТСН в социальных сетях

Как сохранить полотенца нежными и мягкими надолго: проверенный способ, который всегда работает

Многие хозяйки после стирки полотенец сталкиваются с проблемой их жесткости. Ткань становится плотной, колючей, жесткой — вытираться таким полотенцем совсем некомфортно.

Татьяна Мележик
Как постирать полотенца, чтобы они стали мягкими

Как постирать полотенца, чтобы они стали мягкими / © unsplash.com

Иногда даже дорогие кондиционеры не помогают. Но сделать полотенца мягкими и приятными на ощупь помогут несколько простых домашних средств, которые есть в каждом доме.

Чтобы после стирки полотенца оставались нежными и рыхлыми, выполните следующие действия.

  1. В барабан стиральной машины положите специальный мячик для стирки, загрузите полотенца и всыпьте 1 чайную ложку соды — она смягчит воду.

  2. В отсек для кондиционера добавьте полстакана 9% уксуса — это сделает ткань мягкой и лишит затхлого запаха.

  3. В подходящий отсек налейте гель для стирки (не порошок!).

  4. Установите режим 40–60 градусов.

Все! После такой стирки полотенца останутся мягкими, нежными, свежими и очень приятными на ощупь — и вам не понадобится дорогостоящая химия.

