Как сохранить полотенца нежными и мягкими надолго: проверенный способ, который всегда работает

Как постирать полотенца, чтобы они стали мягкими / © unsplash.com

Иногда даже дорогие кондиционеры не помогают. Но сделать полотенца мягкими и приятными на ощупь помогут несколько простых домашних средств, которые есть в каждом доме.

Чтобы после стирки полотенца оставались нежными и рыхлыми, выполните следующие действия.

В барабан стиральной машины положите специальный мячик для стирки, загрузите полотенца и всыпьте 1 чайную ложку соды — она смягчит воду. В отсек для кондиционера добавьте полстакана 9% уксуса — это сделает ткань мягкой и лишит затхлого запаха. В подходящий отсек налейте гель для стирки (не порошок!). Установите режим 40–60 градусов.

Все! После такой стирки полотенца останутся мягкими, нежными, свежими и очень приятными на ощупь — и вам не понадобится дорогостоящая химия.