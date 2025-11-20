Как сохранить продукты свежими во время блекаута: простой лайфхак

Холодильник / © www.freepik.com/free-photo

Отключение электричества всегда приводит к стремительной потере холода в холодильнике и морозильной камере, поэтому продукты быстро начинают портиться.

Об этом пишет Food Safety.

Главная цель — минимизировать тепло и ограничить доступ воздуха.

Даже в сложных условиях можно значительно продлить срок безопасного хранения пищи, используя простой лайфхак.

Для поддержания холода в отключенном холодильнике используйте замороженную воду в бутылках или пакеты со льдом. Это замедлит рост температуры.

Также обязательно держите термометр в холодильнике. Это позволит контролировать температуру при перебоях с электричеством.

Не открывайте дверцу холодильника и морозильной камеры без необходимости. Каждое открытие приводит к потере ценного холодного воздуха.

Что съесть в первую очередь

Эксперты отмечают, что температура в холодильнике не должна превышать 4 градуса тепла. Если этот предел пройден, мясо, рыба, молочные продукты, яйца и готовые блюда становятся опасными для употребления.

После продолжительного отключения света сначала употребляйте мясо, рыбу, молочные продукты, яйца и готовые блюда. Консервы, твердые сыры, овощи и фрукты могут храниться дольше, поэтому не нуждаются в немедленном

Если электричества нет более 4 часов, продукты из холодильника следует поставить внутрь морозилки. Это поможет им дольше оставаться холодными, используя резерв морозильной камеры.

Напомним, проблема переполненного холодильника часто не связана с объемом, а с неправильным хранением продуктов. Использование вертикального размещения, органайзеров, прозрачных контейнеров и разумное расположение в дверце позволяет увеличить емкость до 40% и продлить свежесть продуктов.