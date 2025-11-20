- Дата публикации
Как сохранить продукты свежими во время блекаута: простой лайфхак
Даже правильная тара и продуманная покупка могут уберечь продукты от быстрой порчи при выключении света.
Отключение электричества всегда приводит к стремительной потере холода в холодильнике и морозильной камере, поэтому продукты быстро начинают портиться.
Об этом пишет Food Safety.
Главная цель — минимизировать тепло и ограничить доступ воздуха.
Даже в сложных условиях можно значительно продлить срок безопасного хранения пищи, используя простой лайфхак.
Для поддержания холода в отключенном холодильнике используйте замороженную воду в бутылках или пакеты со льдом. Это замедлит рост температуры.
Также обязательно держите термометр в холодильнике. Это позволит контролировать температуру при перебоях с электричеством.
Не открывайте дверцу холодильника и морозильной камеры без необходимости. Каждое открытие приводит к потере ценного холодного воздуха.
Что съесть в первую очередь
Эксперты отмечают, что температура в холодильнике не должна превышать 4 градуса тепла. Если этот предел пройден, мясо, рыба, молочные продукты, яйца и готовые блюда становятся опасными для употребления.
После продолжительного отключения света сначала употребляйте мясо, рыбу, молочные продукты, яйца и готовые блюда. Консервы, твердые сыры, овощи и фрукты могут храниться дольше, поэтому не нуждаются в немедленном
Если электричества нет более 4 часов, продукты из холодильника следует поставить внутрь морозилки. Это поможет им дольше оставаться холодными, используя резерв морозильной камеры.
Напомним, проблема переполненного холодильника часто не связана с объемом, а с неправильным хранением продуктов. Использование вертикального размещения, органайзеров, прозрачных контейнеров и разумное расположение в дверце позволяет увеличить емкость до 40% и продлить свежесть продуктов.