Как сохранить работоспособность ноутбука, если работаете на улице

Удаленная работа / © iStock

Удаленная работа часто позволяет менять локации, чтобы избежать однообразия. Для творческих людей пребывание на природе может значительно усиливать вдохновение. Обычные рабочие задачи у воды или среди зелени воспринимаются гораздо комфортнее. Однако стоит помнить: длительное воздействие прямых солнечных лучей на вас и ваш ноутбук может привести к негативным последствиям.

Об этом пишет издание Slashgear

Большинство портативных компьютеров не предназначены для работы под прямым солнцем и могут подавать первые «сигналы тревоги» уже через непродолжительное время. Перегрев, вызванный длительным воздействием тепла, способен необратимо ухудшить емкость батареи. К тому же, жидкокристаллические экраны могут терять яркость и контрастность, а корпус и другие детали — деформироваться от высоких температур. В то же время работа на улице вполне возможна, если принять определенные меры безопасности. Солнцезащитный крем вам не поможет, но специальные тенты или козырьки для ноутбуков могут значительно снизить

Как солнце влияет на внутренние компоненты ноутбука

Большинство электронных устройств, особенно работающих от аккумуляторов, плохо переносят прямой солнечный свет. Перегрев может привести к повреждению ключевых элементов — батареи и процессора. В основном в ноутбуках используются литий-ионные аккумуляторы, которые имеют оптимальный рабочий диапазон температур. Если же устройство длительное время работает под прямым солнцем, емкость батареи снижается, и заряжать ее придется чаще. В крайних случаях батарея может раздуться и даже представлять риск воспламенения.

Примеры уже знакомы многим пользователям смартфонов: если оставить iPhone под солнцем надолго, на экране появляется предупреждение о перегреве.

Также не стоит забывать о системе охлаждения. Вы, вероятно, ощущали теплый воздух, который выходит из вентиляционных отверстий ноутбука во время работы. Кулеры обеспечивают стабильную температуру процессора и графического чипа, но если к их тепловой нагрузке добавить прямую солнечную радиацию, система охлаждения может не справиться. Это способно привести к снижению производительности из-за «троттлинга» или даже аварийному выключению устройства.

Кроме тепла, вредным является и ультрафиолетовое (UV) излучение. Органические компоненты в матрицах LCD-дисплеев разрушаются под воздействием UV и инфракрасного (IR) света, что приводит к искажению цветов или эффекту «выгорания» изображения. Материалы корпуса без UV-защиты со временем теряют цвет и прочность.

Работа на ноутбуке под солнцем: есть ли безопасные варианты

Эксперты советуют избегать прямого солнечного света, однако существуют способы работать на открытом воздухе без существенного риска. Самый простой вариант — найти естественную или искусственную тень, например, от дерева или здания. Если же такой возможности нет, можно воспользоваться специальными солнцезащитными козырьками для ноутбуков.

Такие аксессуары защищают корпус и дисплей от прямого света, а некоторые модели изготовлены из материалов, дополнительно снижающих температуру устройства. Плюс — улучшенная видимость экрана даже при дневном свете. Минус — громоздкий вид, который может вызывать определенный дискомфорт в публичных местах.

В то же время даже с солнцезащитным экраном устройство может перегреваться из-за общей температуры окружающей среды. Поэтому специалисты советуют регулярно отслеживать температуру процессора и видеочипа. Дополнительные инвестиции, например портативная подставка для лучшей вентиляции или антибликовое покрытие для экрана, также помогут тем, кто часто работает на улице.

