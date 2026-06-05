Как сохранить салат свежим до 14 дней: эксперт назвала простой секрет

Листья салата / © Pexels

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Многие сталкиваются с тем, что листья салата в холодильнике быстро теряют свежесть, вянут или становятся скользкими. Впрочем, продлить срок его хранения можно с помощью простого кухонного предмета — бумажного полотенца.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперт по питанию и автор пяти кулинарных книг Лаура Фуэнтес объяснила, что листья салата имеют естественный защитный слой. Из-за неправильного хранения они могут как терять влагу, так и накапливать ее избыток, что приводит к увяданию, появлению слизи или даже плесени.

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Чтобы продлить свежесть салата, специалист рекомендует сначала промыть его в смеси белого уксуса и холодной воды. Для раствора следует взять одну часть уксуса и три части воды, после чего погрузить листья примерно на три минуты. В то же время она советует не держать салат в жидкости более пяти минут, чтобы избежать появления уксусного привкуса.

По словам Лауры Фуэнтес, такая процедура помогает удалить грязь и бактерии. Уксусная кислота, которая содержится в белом уксусе, обладает антимикробными свойствами и способствует более долгому сохранению свежести зелени.

После мытья листья нужно хорошо высушить. Для этого можно использовать сушилку для зелени или аккуратно промокнуть салат чистым кухонным полотенцем. Эксперт подчеркивает, что перед хранением в холодильнике листья должны быть полностью сухими, поскольку избыток влаги ускоряет их порчу.

Когда салат высохнет, его советуют положить в контейнер с крышкой или пакет с застежкой, добавив внутрь бумажное полотенце. Оно будет впитывать лишнюю влагу, которая выделяется во время хранения.

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Как отмечает специалист, при таком способе салат может оставаться свежим и хрустящим до двух недель. Это позволяет дольше хранить продукт в холодильнике и реже выбрасывать испорченную зелень.

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