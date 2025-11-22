Как сохранить свеклу свежей в подвале: советы профессионалов, чтобы корнеплоды не гнили

Хранение свеклы до весны / © unsplash.com

Лучше всего свекла будет “зимовать” в прохладных, сухих и хорошо проветриваемых помещениях. Идеальные условия — температура от +2 до +5 °C и минимальная влажность. Поэтому погреба, подвалы остаются самыми надежными вариантами — там корнеплоды не мерзнут и не отсыривают.

Один из самых удобных способов, по словам специалистов, — фасовать свеклу в небольшие мешки по 5 кг. Такой объем обеспечивает нормальный воздухообмен, предотвращает накопление конденсата и позволяет легко проверять запасы, вовремя удаляя испорченные овощи.

Что нужно сделать перед закладкой на хранение

Перед тем как заложить урожай на зиму, свеклу обязательно следует просушить на солнце. Это удаляет излишнюю влагу с поверхности и укрепляет шкурку — риск грибковых заболеваний и гниения значительно уменьшается.

Раньше хозяйки часто пересыпали свеклу сухим речным песком. Метод до сих пор эффективен, но есть нюанс: если один корнеплод испортится, гниль быстро распространяется по всему ящику.

Как хранить свеклу в городской квартире

Даже без подвала свеклу можно сохранить свежей до весны — в обычном холодильнике. Главное — создать те же условия: прохладу и сухость. Для вентиляции корнеплоды лучше держать в перфорированных пакетах или бумажных мешочках. Они предотвращают накопление конденсата и продлевают срок хранения.