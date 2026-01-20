Как сохранить тепло в квартире: одна простая вещь быстро повысит температуру

Мороз / © Unsplash

Реклама

В январе украинцы активно ищут способы согреть свои дома, особенно в условиях перебоев с отоплением. Пока сеть пестрит разными народными методами, специалисты советуют обратить внимание на интерьерные решения. Одно простое изменение — использование термоштор или специальных жалюзи — способно существенно улучшить микроклимат в комнате.

Об этом пишет Express.

Обычные шторы или жалюзи, если их закрыть, уменьшают потери тепла примерно на 15%. Однако специализированные термошторы работают вдвое эффективнее — они могут сократить утечку драгоценного тепла на 30%.

Реклама

Секрет заключается в специальной теплоизоляционной подложке. Она создает своеобразный барьер, выполняющий две функции: замедляет проникновение холода от стекла внутрь помещения и не выпускает нагретый воздух из комнаты наружу.

Эксперты отмечают, что для достижения эффекта не обязательно покупать дорогие комплекты. Можно модернизировать уже имеющиеся шторы, добавив к ним специальную термоподкладку.

Как правильно выбрать и повесить шторы

Чтобы барьер работал эффективно, важно соблюдать несколько правил при выборе и монтаже:

Шторы должны полностью перекрывать оконный проем. Вешать их следует чуть выше окна, чтобы они заходили за края рамы по бокам и свисали ниже подоконника.

Реклама

Также ближе ткань расположена к окну, тем лучше она будет блокировать сквозняки.

Эксперты утверждают, что следует отдавать предпочтение моделям, состоящим из нескольких слоев ткани.

Что касается жалюзи, то лучшим выбором станут рулонные модели с боковыми направляющими (для больших окон) или вертикальные ламели, позволяющие регулировать поток света. Преимущество терможалюзи еще и в том, что летом они действуют наоборот — отражают солнечные лучи, сохраняя в комнате прохладу.

Солнечное правило

Даже с самыми теплыми шторами важно соблюдать правильный режим проветривания и освещения:

Реклама

В солнечные дни шторы и жалюзи следует открывать, чтобы впустить естественное тепло и свет в квартиру.

С наступлением сумерек окна необходимо плотно закрывать, чтобы «законсервировать» накопившееся тепло внутри.

Какие еще есть народные методы

Кроме утепления окон существуют и нетрадиционные методы индивидуального обогрева. Пользователи Reddit делятся лайфхаком с использованием специй и эфирных масел.

Для улучшения кровообращения и согревания ног советуют использовать масла имбиря, перечной мяты, корицы или эвкалипта.

Еще один необычный метод — насыпать немного черного молотого перца в носки. Считается, что это стимулирует мелкие точки на стопах, улучшает циркуляцию крови и помогает не замерзнуть даже в самые сильные морозы.

Напомним, из-за резкого снижения температуры в домах организма трудно расслабиться и заснуть, поэтому эксперты советуют заранее позаботиться о сохранении тепла.

Реклама

Среди эффективных советов — использование импровизированных бутылок, принцип многослойности одеял, теплая одежда для сна, легкая физическая активность перед отдыхом, питательный ужин и уменьшение пространства вокруг тела для более быстрого прогрева.