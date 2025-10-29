Как сохранить тепло в квартире зимой: простой способ с фольгой

Отопление / © Фото из открытых источников

Реклама

Зимние морозы заставляют искать способы сберечь тепло. Простой домашний лайфхак с алюминиевой фольгой поможет до 30% тепла покидать комнату и экономить на отоплении.

Об этом пишет City Magazine.

Когда радиатор обогревает комнату, часть тепла поглощается стеной, особенно, если она наружная. Поэтому значительная часть тепла «выходит на улицу», даже при включенном отоплении.

Реклама

Алюминиевая фольга способна отбивать тепло в помещение. Для этого требуется кусок картона, плотная фольга, ножницы, скотч и клей. Картон оклеивают фольгой блестящей стороной кнаружи и устанавливают между радиатором и стеной.

Специалисты отмечают, что такой «экран» может снизить потери тепла до 30%, комната быстрее прогревается, а система отопления работает эффективнее.

Дополнительные советы по сохранению тепла

Закрывайте шторы на ночь, чтобы тепло не выходило через окна.

Не ставьте мебель перед батареями — это препятствует циркуляции воздуха.

Используйте фольгу даже на временных устройствах обогрева — эффект заметен сразу.

Простой и доступный способ — алюминиевая фольга — помогает сэкономить на отоплении и сделать квартиру комфортно теплой даже в самые холодные дни. Пробовать этот лайфхак можно уже сегодня.

Напомним, с наступлением холодов украинцам советуют утеплить жилье, ведь до 30% тепла теряется из-за щелей в окнах и дверях. Самые простые способы — самоклеящаяся лента, V-образный уплотнитель или силиконовый герметик, что помогает снизить затраты на отопление на 5–30%.