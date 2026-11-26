Врач рассказал, какие продукты улучшают память и работу мозга / © Фото из открытых источников

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Острый ум и хорошая память зависят не только от возраста или наследственности, но и от повседневных привычек, в частности от того, что именно мы едим.

Об этом пишет французское издание «Journal des Femmes Santé».

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«То, что вы едите, может способствовать поддержанию вашего мозга в наилучшей форме, улучшению памяти и обеспечению его нормального функционирования на протяжении всей жизни», — утверждает врач Родриго Артеага.

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Среди его любимых продуктов — жирная рыба, особенно сардины. Он пояснил, что этот продукт прекрасно влияет на здоровье мозга, если его употреблять в достаточном количестве.

По словам доктора Артеага, мозг, состоящий преимущественно из липидов, нуждается в определенных жирах для поддержания синапсов — мостиков, позволяющих информации передаваться от одного нейрона к другому. Сардины содержат омега-3 жирные кислоты, а точнее ДГК — незаменимую жирную кислоту, которая является компонентом клеточных мембран. Благодаря этим жирным кислотам клеточные мембраны «обеспечивают более быструю передачу сигналов, лучшую связь между нейронами и более точную память».

Именно поэтому употребление сардин два-три раза в неделю врач называет «одним из лучших решений, которые вы можете принять для своего мозга», и советует обратить внимание на консервированную рыбу.

«Даже одна банка в неделю уже дает положительный эффект», — отмечает специалист. В то же время он предостерегает от употребления жареной или панированной рыбы, а также советует избегать блюд с чрезмерно жирными или пересоленными соусами. По словам Артеаги, оптимальным выбором станут консервированные сардины в собственном соку или в оливковом масле.

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Какие продукты полезны для мозга

Помимо жирной рыбы, поддержать работу мозга помогают и другие привычные продукты. Специалист советует включить в рацион яйца — источник необходимого для памяти холина, а также бобовые, которые обеспечивают организм стабильной энергией без резких колебаний уровня сахара в крови. Ферментированные молочные продукты, в свою очередь, пополняют запасы витамина B12, критически важного для слаженной работы нервной системы.

Усилить антиоксидантную защиту организма помогут оливковое масло первого отжима, чеснок, красные ягоды и черный шоколад с содержанием какао не менее 80%.

Чтобы составить эффективный рацион для укрепления памяти, врач рекомендует несколько раз в неделю выбирать на завтрак яйца и бобовые, включать в обеденное меню порцию консервированных сардин, а на ужин — натуральный йогурт с ягодами. Такое сочетание продуктов позволит поддерживать ум бодрым, ясным и готовым к любым нагрузкам.

Ранее учёные сообщили, что занятия музыкой, танцами, рисованием или регулярные посещения театров и музеев способны не только улучшить настроение, но и заметно повлиять на физическое и психическое здоровье человека. Искусство заставляет работать те зоны мозга, которые отвечают за память, внимание и наши чувства, а также помогает отвлечься и забыть о повседневных заботах. При этом каждый вид творчества по-своему воздействует на нервную систему.

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