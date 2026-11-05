Как сохранить заряд батареи смартфона, если долго нет света: лучшие методы

Что делать, чтобы не разряжался сматфон / © www.freepik.com/free-photo

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При длительных отключениях электроэнергии смартфон становится особенно важным: через него можно связаться с родными, получить новости, проверить график отключений или вызвать помощь. Однако без возможности регулярно заряжать устройство, даже полная батарея может быстро разрядиться. Чтобы телефон работал как можно дольше, следует изменить несколько настроек и отказаться от функций, тратящих энергию без необходимости.

Включите режим энергосбережения

Это один из самых эффективных способов продолжить работу смартфона. На Android функция обычно называется «Энергосбережение» или Battery Saver, на iPhone — «Режим низкого заряда».

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После активации телефон ограничивает работу программ, автоматическое обновление данных, некоторые визуальные эффекты и другие энергозатратные процессы. Благодаря этому батарея расходуется медленнее, даже если вы продолжаете использовать основные функции устройства.

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Уменьшите яркость экрана

Дисплей принадлежит к числу наибольших потребителей энергии смартфона. Если яркость установлена максимум, заряд может исчезать значительно быстрее.

Уменьшите подсветку до комфортного уровня, сократите время автоматической блокировки экрана до 15–30 секунд и выключите функцию постоянного отображения информации, если она есть. Также можно включить темную тему, особенно если смартфон имеет OLED-дисплей.

Выключайте мобильный интернет, Wi-Fi и Bluetooth, когда они не нужны

Постоянно активные беспроводные соединения тратят заряд, даже когда смартфон почти не используется. Если Интернет не требуется, выключите мобильные данные и Wi-Fi. Bluetooth также следует оставлять активным только в том случае, если вы используете беспроводные наушники или другие устройства.

Отдельно обратите внимание на мобильную связь. Когда сигнал слабый или нестабильный, телефон тратит больше энергии на поиск сети. Если определенное время не требуется принимать вызовы, можно включить режим полета. Но помните: в таком режиме обычные звонки и SMS не будут поступать.

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Ограничьте работу программ в фоновом режиме

Социальные сети, почтовые клиенты, мессенджеры и другие приложения могут постоянно обновлять информацию, проверять сообщения и отправлять уведомления. Все это постепенно тратит заряд.

Выделите настройки батареи и посмотрите, какие приложения потребляют больше энергии. Ограничьте фоновую активность приложений, которые не требуются при отключении. Также выключите лишние уведомления, чтобы экран не включался через каждое сообщение.

Загрузите нужную информацию заранее

Если ожидается длительное отключение света, подготовьте смартфон заранее. Загрузите оффлайн-карты местности, важные документы, контакты, инструкции и нужные материалы, которые можно просматривать без интернета.

Музыку, подкасты и видео лучше сохранить на устройстве заранее, если планируете ими пользоваться. Просмотр загруженных материалов обычно требует меньше энергии, чем постоянное потоковое воспроизведение через мобильную сеть.

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Откажитесь от видео, игр и длительной навигации

Видео, мобильные игры, видеовызовы и навигация относятся к функциям, которые могут быстро разряжать аккумулятор. Они активно используют дисплей, процессор, камеру, GPS или интернет-соединение.

При длительном отключении лучше ограничить такие занятия. Если нужно проверить новости, достаточно прочесть короткие текстовые сообщения, а не просматривать видео. Карты можно использовать в автономном режиме, а геолокацию выключать после завершения маршрута.

Сохраняйте смартфон подальше от перегрева и сильного холода

Температура также влияет на аккумулятор. Перегрев ускоряет расход заряда и отрицательно сказывается на состоянии батареи. Сильный холод может временно уменьшать доступную емкость аккумулятора, поэтому телефон быстрее разряжается или выключается.

Не оставляйте смартфон у обогревателей, на солнце или на морозе. В холодном помещении держите его в кармане или сумке, поближе к телу, но не допускайте перегрева.

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