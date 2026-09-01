Как сохранить здравый ум во время войны и хаоса: 5 советов от психолога

Психолог рассказал, как сохранить психическое здоровье в тяжелые времена / © Credits

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В мире, где лента новостей каждый день напоминает фантастический триллер, а неожиданные события сменяют друг друга быстрее, чем прогнозы экспертов, сохранить внутреннее равновесие становится настоящим испытанием.

Психолог Максим Роменский в комментарии для ФОКУС поделился пятью эффективными советами, которые помогут сохранить ясность мышления, избавиться от постоянного чувства тревоги и научиться жить дальше даже в условиях полной неопределённости.

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1. Тревога — не доказательство осознанности

Многие ошибочно полагают, что эмпатичный и осознанный человек обязан постоянно находиться в подавленном состоянии и испытывать тревогу. Однако высокий уровень стресса отнюдь не является показателем глубокого понимания ситуации.

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Бесконечный просмотр новостей лишь изматывает психику, тогда как для четкого понимания событий достаточно нескольких проверенных источников. Стоит честно спросить себя: даёт ли полученная информация реальное понимание контекста или она лишь ещё сильнее подпитывает страх?

2. Анализируйте факты

Максим Роменский рассказал, что в его окружении есть люди, которые убеждены в своей правоте и всегда готовы указать на чужие ошибки. Психолог поделился, что разговоры с ними стали для него своеобразной «тренировкой терпения».

«Согласитесь, есть особое удовольствие — выявлять когнитивные искажения у других. Вот эти люди живут в информационном пузыре, а вот те вообще не способны воспринимать факты! Мы же, конечно, пришли к своим убеждениям исключительно благодаря беспристрастному анализу данных. Настоящее критическое мышление начинается не тогда, когда вы разоблачили чужую глупость, а когда стало немного некомфортно от собственной уверенности», — отметил Максим.

Психолог советует в таких случаях задать себе вопрос: «Какой факт заставил бы меня изменить мнение по этому вопросу?». Если окажется, что таких аргументов не существует, то вы имеете дело не с аналитикой, а со слепой верой.

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3. Не позволяйте пессимизму затмить критическое мышление

У пессимизма просто безупречная репутация. Оптимистам постоянно приходится что-то обосновывать, а пессимисту достаточно лишь скептически приподнять бровь.

«Мир помогает: какую бы чушь ты ни предсказывал — мир ее уверенно обеспечит. Достаточно многозначительно сказать: „Ну-ну, посмотрим“, и всё — ты уже выглядишь как человек, который понимает устройство мира и, возможно, читал Шопенгауэра в оригинале», — отмечает психолог.

Скептицизм особенно популярен среди образованных людей, среди которых надежда порой считается проявлением наивности. Проблема в том, что пессимизм умело скрывается под маской реализма. Однако негативное предсказание — это такой же прогноз, который требует фактов, а не просто предчувствий.

Когда в душе возникает мысль, что «всё потеряно», стоит остановиться, трезво оценить ситуацию и задать себе следующие четыре вопроса:

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«На каких фактах это основано?»

«Какие еще сценарии возможны?»

«Что должно произойти, чтобы я признал свой прогноз ошибочным?»

«Что я изменю в своей стратегии в связи с этой информацией?»

Такие вопросы способны мгновенно вернуть вас от эмоций к аналитике.

«Можно оценить масштаб угрозы, не считая худший сценарий самым вероятным. Нужно готовиться к худшему, не объявляя его неизбежным. И можно оставлять место для хорошего результата, не присоединяясь при этом к сообществу наивных оптимистов. Критическое мышление — это не умение первым предсказать катастрофу, а способность не увлекаться ни одним прогнозом, включая собственный», — пояснил Максим Роменский.

4. Радиус реального влияния: почему приготовить ужин иногда полезнее, чем спасать мир

По словам психолога Максима Роменского, у современного человека удивительно широкая зона психологической ответственности. Она просыпается и, ещё лежа в постели, отвечает за климат, демократию, войны, экономику, демографию, будущее детей и моральное состояние человечества.

Однако осознание масштаба проблемы вовсе не означает, что именно вы должны решать все проблемы мира.

У каждого из нас есть свой радиус реальных возможностей. Где-то он больше, где-то совсем крошечный: сходить на выборы, сделать пожертвование, поддержать близкого человека, отсеять фейк, качественно выполнить свою повседневную работу или просто не распространять сомнительные слухи. А порой лучшее, что можно сделать, — это просто приготовить ужин и воздержаться от жалоб.

Как отметил специалист, такие повседневные поступки совсем не похожи на подвиги. Впрочем, как показывает история, этот мир до сих пор держится не на громких дискуссиях о грядущем апокалипсисе, а именно на тех, кто молча продолжает заниматься своими обычными повседневными делами.

5. Не позволять злу захватить реальность

Психолог Максим Роменский обращает внимание на ещё одну ловушку: большинство представлений об окружающем мире мы формируем через СМИ и социальные сети, которым финансово выгодно держать людей в постоянном напряжении. Он отмечает, что новость о том, что миллионы людей просто спокойно отработали свой день, не наберёт много просмотров, в отличие от громких криков об очередном коллапсе.

«В результате мозг постепенно формирует устойчивую картину: вокруг — катастрофа, идиоты, преступники, фанатики и люди, которые неправильно пользуются электросамокатами», — пояснил эксперт.

Психолог подчеркнул, что реальность состоит не только из этого. Просто у хорошего, светлого и обыденного гораздо худший PR (Public Relations — «пиар»), и оно не умеет громко заявлять о себе. Эксперт отметил, что сегодня один из главных навыков сохранения здравого смысла — не позволять самым громким событиям становиться самыми важными в вашей жизни.

Психологическая устойчивость заключается не в слепом веровании в лучшее будущее, а в способности не позволять отчаянию стать частью своей сущности. Сохранять здоровый скептицизм, но не становиться циником, оставлять место для надежды, но не терять трезвости ума. Это способность корректировать свои действия в зависимости от новых обстоятельств и добросовестно делать свое дело, не питая иллюзий, что вы держите на плечах всю Вселенную.

«И иногда отключайте новости. Ведь завтра вам снова понадобится голова», — подчеркнул психолог.

Ранее эксперты объяснили, почему опасно говорить «всё в порядке», когда это не так.

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