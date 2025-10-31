Как сохранить зелень свежей в холодильнике максимально долго без замораживания: лучшие способы

Почти каждая хозяйка сталкивалась с тем, что зелень в холодильнике быстро увядает, темнеет или начинает портиться уже через несколько дней. Замораживание — популярный способ, но не всегда удобный: теряется аромат, текстура и часть витаминов. К счастью, существуют простые способы сохранить зелень свежей надолго без замораживания, не требующие много времени или специальных контейнеров.

Способ №1. Сначала тщательно переберите укроп, петрушку или кинзу — уберите увядшие листья и промойте под прохладной водой. После мытья дайте зелени хорошо подсохнуть на полотенце. Когда листья станут сухими, поместите их в чистый полиэтиленовый пакет, наполненный воздухом, и плотно закройте. Благодаря созданному «воздушному куполу» зелень дышит, но не пересыхает, так она останется свежей до двух недель.

Способ №2. Вымытую и обсушенную зелень разложите на бумажном полотенце, слегка опрысните водой из пульверизатора и заверните. Затем поместите сверток в пакет или контейнер. Бумага поддерживает оптимальную влажность и предотвращает образование конденсата, поэтому зелень остается ароматной и свежей до 10 дней. Этот способ идеально подходит для петрушки, укропа, зеленого лука и кинзы.

Способ №3. Этот метод использовали еще наши бабушки. Нужна чистая сухая стеклянная банка с крышкой. Уложите в нее сухую зелень, плотно закройте крышкой и поставьте в холодильник. Без доступа воздуха зелень не увядает и не темнеет — сохраняется до одного месяца. Главное, не мыть травы перед хранением, а только перед употреблением.