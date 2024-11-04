Как сохранять спокойствие и не сойти с ума во время отключений света: советы психологов

Отключение света этой зимой в Украине может занять 20 часов, если температура упадет до -10°, а Россия выведет из строя наши АЭС. Массированные ракетные обстрелы и блекауты оказывают негативное влияние на психику украинцев. Это, в свою очередь, приводит к возможному появлению стресса, тревоги и апатии.

Как сохранять спокойствие и помочь себе при отключении света – читайте дальше.

Чувство тревоги и одиночества

Психологиня Альбина Печена объясняет, что наличие таких благ как вода, свет, тепло является признаком определенной контролируемости нашей жизни. Во время отключений светлая реакция нашей психики очень резкой. Это настоящее испытание для нашей психики.

"Частичное отмена наших планов: долгосрочных или краткосрочных для психики определяется как фрустрация. Это состояние, которое дает ответную реакцию в виде апатичного состояния, неконтролируемого гнева, чувство беспомощности, возмущения, невозможности справиться с собственной жизнью. Это все может привести к ряду психологических реакций и ментальных нарушений", — объясняет Альбина Печена.

При отключении света мы можем чувствовать одиночество. Поскольку тьма создает дополнительную иллюзию пустоты. Когда замирает внешний мир, то внутренний мир в виде негативных эмоций, не проявлявшихся во время нормальной жизни, выходят сейчас.

Еще одной эмоцией есть тревога, которая проявляется в ощущении потери контроля над своей жизнью. Конечно, когда нет понимания, как надолго эти отключения, или эта ситуация: всю зиму, до конца весны или дольше, так что значительно сложнее это воспринимать.

Когда мы имеем более четкие графики и понимаем, на сколько часов это будет, то возникает ощущение определенного контроля. визуальные, музыкальные проявления Когда все это замирает, возникает дополнительное чувство скуки и дискомфорта. А еще у людей может возникать чувство вины», — говорится в сообщении.

Как помочь себе

В этих ситуаций следует понимать, что испытывать дискомфорт в таких условиях – это абсолютно нормально. Это просто новое испытание и оно будет вызывать стресс, а значит, это нормальная реакция нашей психики на ненормальную ситуацию.

"Мы должны перейти от психологии обвинения и поиска виновных к другой психологии: «Я опираюсь на то, что есть, на свой собственный ресурс, и на то, что меня окружает". Мы должны попытаться пробудить в себе человека, который создает для себя достойные условия жизни при всех обстоятельствах», – советует Альбина Печена.

Дыхательные упражнения

Чтобы справиться с тревогой, есть множество других дыхательных упражнений. Например:

приложить ладони к животу и начать медленно вдыхать и выдыхать, считая до 10;

сконцентрироваться на дыхании: глубокий вдох, а затем выдох в 2 раза длиннее вдоха (при этом важно не думать о том, что вызывает отрицательные эмоции);

несколько раз быстро втянуть воздух носом, после чего сделать продолжительный выдох ртом.

Дыхание 4-7-8



Займите удобное положение сидя или лежа, при желании закрыть глаза. Прижмите кончик языка к небу, откройте немного рот и полностью выдохните. Закройте рот и сделайте вдох носом, считая до четырех. Затем досчитайте до семи, постоянно задерживая дыхание. После этого медленно со свистом выдохните, считая до восьми. Повторите дыхание со счетом 4-7-8 несколько раз, пока не почувствуете успокоение.



Дыхание со сменными ноздрями.

закройте правую ноздрю и мягко и полностью вдохните через левую ноздрю;

затем закройте левую ноздрю и выдохните через правую;

затем вдохните через правую ноздрю;

закройте правую ноздрю и выдохните через левую;

продолжайте, изменяя ноздри после каждого вдоха.

Отметим, в Украине этой зимой отключения света могут занять до 20 часов, если температура упадет до -10°, а Россия выведет из строя наши АЭС.

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