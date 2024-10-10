Как советская власть уничтожала украинский язык: 10 слов, которые искоренили из употребления

Какие слова были в списках запрещенных до 1980-х годов, такие списки советская власть рассылала всем украинским редакциям и издательствам.

Рассказываем, как тормозилось развитие языкознания в Украине, какие слова были под запретом, ссылаясь на ресурс Liga.net.

Как советская власть сворачивала процесс украинизации 1920-1930 годов

С 1920 советская власть начала период украинизации, этот процесс был направлен на нейтрализацию национально-освободительных стремлений украинского народа и укрепление большевистской власти. Однако к концу этого периода (1929 год) в Украине появилось новое правописание — "скрипниківка", много изданий с новообразованной украинской терминологией и Российско-украинский академический словарь А. Крымского и С. Ефремова. Авторы этих словарей пытались систематизировать украинский язык, опираясь на многочисленные авторские тексты и фольклорные материалы. Поэтому работы были достойными и соответствовали нормам украинского правописания.

В 1930 году процесс украинизации свернули, новое правописание и словари украинского языка отменили, само развитие языкознания в Украине надолго затормозилось. В 1933 году было ввели новое правописание, где было достаточно много разногласий с нормами правописания, существовавшего в период украинизации. К тому же, в украинском языке вплоть до 1980 года существовали списки нежелательных слов, которые советские власти рассылали в редакции и издательства. Из словарей эти лексемы также были изъяты.

10 запрещенных слов и их "правильные" соответствия

"Аркуш — лист".

"Безнастанний — неперервний".

"Жмуток — пучок".

"Либонь — напевно, мабуть".

"Обрус — скатерть".

"Робітня — майстерня".

"Кулястий — кулеподібний".

"Двотомовик — двотомник".

"Небавом — невдовзі".

"Взуттярня — взуттєва фабрика".

Советские власти запрещали слова, которые были не похожи на российские соответствия. К тому же эти лексемы имели словообразовательные частицы – суффиксы, которых не было в русском языке. Например, суффикс -арня/-ярня в словах — кафе, пивоварня, книжный магазин.

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