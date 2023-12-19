Как создать рождественский аромат для дома: эти копеечные составляющие есть на каждой кухне

Мы все ждем Рождества, ведь это время магии и чудес. Чтобы проникнуть в праздник, можно дома создать незабываемую сказочную атмосферу. И для этого не нужно бежать в магазин за дорогими ароматами, у вас все найдется на кухне. Рассказываем, как создать сказочный запах, чтобы в вашем доме долго царил аромат Рождества.

Какие запахи относятся к рождественским

К ароматам Рождества можно отнести несколько запахов, здесь следует выбирать по своим предпочтениям. Большинство из них наверняка есть на каждой кухне.

Гвоздика. Этот горьковатый и терпкий аромат, придающий пряности атмосфере домашнего праздника.

Этот горьковатый и терпкий аромат, придающий пряности атмосфере домашнего праздника. Корица. Теплый и пряный запах ассоциируется с домашним уютом и объятиями.

Теплый и пряный запах ассоциируется с домашним уютом и объятиями. Мускатный орех. Сладкий и теплый запах будет приносить наслаждение в ваш дом.

Сладкий и теплый запах будет приносить наслаждение в ваш дом. Апельсин. Цитрусовый аромат освежит и придаст рождественским вечерам семейную теплоту.

Цитрусовый аромат освежит и придаст рождественским вечерам семейную теплоту. Ель. Свежий хвойный запах является символом самого Рождества.

Как создать рождественский аромат своими руками

Чтобы в доме пахло праздником и сказкой, можно это сделать несколькими способами.

Украсьте елку мандаринками или ароматными еловыми шишками. Такой запах будет держаться долго и будет наполнять жилище магией праздника.

Сделайте выпечку с корицей, сварите глинтвейн со специями, аромат приготовленных блюд долго не будет оставлять ваш дом.

Сделайте ароматизатор своими руками. Вскипятите воду, добавьте туда кожуры лимона и грейпфрута, можно вбросить несколько ароматных перчин и палочку корицы, этот аромат будет держаться несколько дней в вашем доме.

Зажгите свечи с ароматом ели, цитрусовых и корицы, такой ритуал создаст магическую атмосферу чудес в вашем доме.

Если есть эфирное масло с любым рождественским запахом, можно накапать несколько капель на ватный диск и положить ароматизатор на подоконник. И в вашем доме в течение нескольких дней будет царить дух Рождества.

Читайте также:

Старые вещи и мебель, которые нужно выбросить перед Новым годом, чтобы избавиться от всех проблем

Какие вкусности нужно поставить на новогодний стол, чтобы привлечь богатство в год Дракона 2024