Как спасти домашнего любимца от холода: лайфхаки для кошек и собак в квартире без отопления

Как согреть домашних питомцев без отопления / © pexels.com

О том, как оградить любимцев от переохлаждения, рассказал The Page кандидат ветеринарных наук и эксперт компании Royal Canin Александр Айшпур.

Как обустроить теплое место для животного

Наибольшие потери тепла происходят из-за контакта с холодным полом, поэтому правильно организованное место для сна — это первый и ключевой шаг.

Эксперт советует:

Поднять лежанку от пола — используйте пуф, деревянный поддон или хотя бы картон/пенопласт.

Принцип «теплового бутерброда» — несколько слоев пледов, флиса или полотенец удерживают тепло гораздо эффективнее.

Расположение — держите лежанку подальше от окон, дверей и балконов, избегая сквозняков, но поближе к владельцу, чтобы животное не искало тепло само.

Одежда для домашних животных в холодном помещении

Даже животные, обычно не любящие одежду, в холодной квартире могут нуждаться в дополнительной защите.

Для собак в помещении подойдут флисовые свитера или попоны, а на прогулках — жилетки и комбинезоны.

Для кошек, особенно сфинксов и короткошерстных пород, эффективны теплые жилеты. Если кот отказывается носить одежду, создайте для него «теплый домик» — коробку с одеялами, где она согревается своим теплом.

Питание для поддержания тепла

В холоде организм животного тратит больше энергии на обогрев. Это следует учитывать во время кормления:

При необходимости увеличьте калорийность рациона на 10–15% после консультации с ветеринаром.

Подавайте влажный корм слегка подогретым, но не горячим.

Обеспечьте постоянный доступ к воде комнатной температуры (не ниже +20 °C), поскольку холодная вода может повредить пищеварение и иммунитет.

Признаки переохлаждения

Важно избегать открытого огня и электрообогревателей без присмотра — это риск пожара, ожогов или перегрева. Не оставляйте животных надолго у электрогрелок.

Симптомы, при которых нужно немедленно обращаться к ветеринару:

постоянная дрожь;

вялость, апатия;

холодные лапы и уши;

бледные или сероватые десны.

Эти советы станут практическим алгоритмом действий для владельцев домашних животных, особенно в городах с нестабильным отоплением или при фронтовых регионах. Своевременное беспокойство поможет сохранить здоровье любимцев, избежать болезней и дополнительных затрат на лечение в условиях зимы и войны.