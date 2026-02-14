- Дата публикации
Как спасти домашнего любимца от холода: лайфхаки для кошек и собак в квартире без отопления
Отсутствие отопления в квартире может представлять серьезную угрозу для здоровья кошек и собак, особенно для пожилых, маленьких или короткошерстных животных.
О том, как оградить любимцев от переохлаждения, рассказал The Page кандидат ветеринарных наук и эксперт компании Royal Canin Александр Айшпур.
Как обустроить теплое место для животного
Наибольшие потери тепла происходят из-за контакта с холодным полом, поэтому правильно организованное место для сна — это первый и ключевой шаг.
Эксперт советует:
Поднять лежанку от пола — используйте пуф, деревянный поддон или хотя бы картон/пенопласт.
Принцип «теплового бутерброда» — несколько слоев пледов, флиса или полотенец удерживают тепло гораздо эффективнее.
Расположение — держите лежанку подальше от окон, дверей и балконов, избегая сквозняков, но поближе к владельцу, чтобы животное не искало тепло само.
Одежда для домашних животных в холодном помещении
Даже животные, обычно не любящие одежду, в холодной квартире могут нуждаться в дополнительной защите.
Для собак в помещении подойдут флисовые свитера или попоны, а на прогулках — жилетки и комбинезоны.
Для кошек, особенно сфинксов и короткошерстных пород, эффективны теплые жилеты. Если кот отказывается носить одежду, создайте для него «теплый домик» — коробку с одеялами, где она согревается своим теплом.
Питание для поддержания тепла
В холоде организм животного тратит больше энергии на обогрев. Это следует учитывать во время кормления:
При необходимости увеличьте калорийность рациона на 10–15% после консультации с ветеринаром.
Подавайте влажный корм слегка подогретым, но не горячим.
Обеспечьте постоянный доступ к воде комнатной температуры (не ниже +20 °C), поскольку холодная вода может повредить пищеварение и иммунитет.
Признаки переохлаждения
Важно избегать открытого огня и электрообогревателей без присмотра — это риск пожара, ожогов или перегрева. Не оставляйте животных надолго у электрогрелок.
Симптомы, при которых нужно немедленно обращаться к ветеринару:
постоянная дрожь;
вялость, апатия;
холодные лапы и уши;
бледные или сероватые десны.
Эти советы станут практическим алгоритмом действий для владельцев домашних животных, особенно в городах с нестабильным отоплением или при фронтовых регионах. Своевременное беспокойство поможет сохранить здоровье любимцев, избежать болезней и дополнительных затрат на лечение в условиях зимы и войны.