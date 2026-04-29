Как спасти клавиатуру после пролитой жидкости: простые и действенные методы очистки

Как почистить клавиатуру от жидкости

Во время работы мы часто можем что-нибудь перекусить или запить еду. И все это, конечно, над клавиатурой ноутбука или компьютера. Если вы случайно разлили воду или другую жидкость на клавиатуру, рассказываем, как ее почистить.

Советами делится Storinka.

Как почистить клавиатуру от жидкости

Иногда по нашим случайностям может страдать клавиатура ноутбука. Если вы разлили чай или сок на клавиатуру, ее нужно сразу почистить, чтобы сахар не склеил кнопки и внутренние контакты.

Прежде всего отключите клавиатуру от сети и протрите ее сухими салфетками. Они впитают влагу с поверхности. Переверните клавиатуру, чтобы из нее вытекала жидкость. Все лишнее протирайте сухими салфетками.

Между кнопками можно использовать ткань или ватные палочки. Пройдитесь ими по каждому ряду кнопок, чтобы собрать всю влагу.

Если на клавиатуре уже появились стойкие пятна, попробуйте оттереть их салфеткой или ватной палочкой со спиртом. Не используйте слишком много спирта, это может стереть буквы на клавишах или повредить клавиатуру. После того как удастся все протереть, оставьте клавиатуру на час-два, чтобы она высохла.

Чтобы убрать лишнюю влагу с клавиатуры, можно использовать баллончик со сжатым воздухом. Продувайте клавиатуру со всех сторон, пока не выйдет жидкость. Этот метод эффективен для уборки мелких капель. После этого протрите клавиатуру сухой тканью.

Лучше всего заботиться о клавиатуре заранее. Купите на нее чехол или силиконовую накладку от пыли и воды. Также старайтесь не есть над ноутбуком или компьютером.

Как еще можно чистить клавиатуру: советы

Одним из самых распространенных и действительно эффективных способов очистки клавиатуры является слайм. Это специальная мягкая и липкая «тряпка», впитывающая пыль и остатки пищи с клавиатуры. Стоит такой слайм недорого. Однако не используйте детские слаймы для чистки клавиатуры. Очищающую желейную массу нужно прижать к клавиатуре, а затем достать все излишнее из клавиш.

Для чистки между кнопками клавиатуры можно использовать щетку с мягким ворсом — это может быть зубная щеточка, монопучки или кисточки для рисования. Они очень хорошо убирают пыль с клавиатуры. Мы делились, как эффективно почистить ноутбук от грязи и пыли.

Для продвинутых пользователей ПК есть вариант разборки клавиатуры и углубленной чистки. Для снятия кнопок используйте специальный пластиковый ключ (пулер).

После снятия клавиш их можно промыть в теплой мыльной воде и тщательно просушить, а корпус клавиатуры протереть спиртовой салфеткой. Не забудьте сфотографировать раскладку клавиатуры, чтобы не было проблем.

