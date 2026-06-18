Как спасти комнатные растения от летней жары и ожогов листьев

Комнатные растения / © Unsplash

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Многие владельцы комнатных растений считают, что наибольшую опасность для них представляет недостаток света. Однако летом проблемой может стать его избыток. Из-за прямых солнечных лучей, проникающих через оконное стекло, листья растений могут получать ожоги и терять влагу.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Прозрачное стекло усиливает воздействие солнечного света. Особенно часто это происходит на подоконниках, выходящих на южную или западную сторону, где солнце остается интенсивным в течение длительного времени. В то же время риск повреждения не ограничивается только такими окнами — солнечные лучи могут менять своё положение в течение дня и попадать на растения в разных частях дома.

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Еще одной проблемой становится переменчивая погода. Облачное утро может создать впечатление, что растению ничего не угрожает, но после появления яркого солнца ситуация быстро меняется. По словам эксперта по интерьерам Кейт О’Брайен, нестабильное или чрезмерное освещение может приводить к ожогам листьев, обезвоживанию и задержке роста растений. Она отмечает, что интенсивность света может существенно меняться в течение дня, влияя на состояние растений и особенности их развития.

Чтобы снизить риск повреждения комнатных растений, эксперты советуют регулировать количество света с помощью жалюзи. Утром и вечером их рекомендуется полностью открывать, чтобы растения получали достаточно естественного освещения. Зато в часы, когда солнце становится наиболее активным, стоит изменять наклон ламелей, чтобы они рассеивали прямые лучи, не перекрывая свет полностью.

По словам Кейт О’Брайен, такая регулировка помогает создать более мягкое освещение и снизить риск ожогов и увядания листьев. Кроме того, это позволяет поддерживать более равномерные условия освещения в комнате, что благоприятно сказывается на состоянии комнатных растений.

Напомним, ранее мы сообщали, что правильно подобранные растения-соседи могут помочь гортензиям лучше развиваться и обильнее цвести. Садоводы назвали три культуры, которые имеют схожие требования к выращиванию и хорошо сочетаются с этими популярными кустарниками.

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