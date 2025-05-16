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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
157
Время на прочтение
2 мин

Как спасти крыжовник от мучнистой росы: полезные советы, которые реально работают

Мучнистая роса — это крайне опасное заболевание для крыжовника. Она имеет вид белого мучнистого налета, который появляется на молодых листьях, побегах и ягодах. Впоследствии налет уплотняется, становится бурым и приводит к деформации и гибели побегов, ухудшает вкус и внешний вид ягод.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как защитить крыжовник от мучнистой росы

Как защитить крыжовник от мучнистой росы

Чем опасна мучнистая роса для кустов крыжовника

  • Болезнь может в разы снизить урожайность кустов.

  • Приводит к ослаблению куста, из-за чего он может засохнуть.

  • Не дает расти молодым побегам.

  • Снижает иммунитет растения к другим болезням и морозам, пораженный куст может не пережить зиму.

  • Если ягоды поражены болезнью полностью, то становятся непригодными для употребления.

Как бороться с мучнистой росой: эффективные методы

Если вы предпочитаете химические препараты, то фунгициды будут наилучшим решением. Обработку кустов этими средствами следует проводить в сухую безветренную погоду, лучше утром или вечером. Интервал между процедурами должен составлять 10-14 дней, особенно если серьезное поражение. За 2-3 недели до сбора ягод химические препараты использовать нельзя.

Если ягоды уже созревают или вы не хотите использовать химические средства, есть биопрепараты, продаваемые в специализированных магазинах. Они уничтожают мучную росу, но вполне безопасны для человека, микрофлоры и растений. Их нужно применять чаще — раз в неделю.

Народные средства от мучнистой росы, которые реально работают

Такие методы лучше применять, когда болезнь только появилась и для профилактики.

  • Сода и хозяйственное мыло. Надо взять 10 литров воды, 50 грамм пищевой соды и 50 грамм натертого хозяйственного мыла. Все тщательно перемешать до полного растворения и опрыскать кусты крыжовника.

  • Настой пепла. На 10 литров воды следует брать стакан древесной золы. Раствор нужно настаивать 24 часа, затем обрабатывать кусты.

  • Раствор марганцовки. Необходимо сделать слабый раствор едва розового цвета и опрыскать им кусты крыжовника для профилактики.

Профилактика — главное оружие против мучнистой росы

Чтобы кусты крыжовника не болели, необходимо заученно позаботиться об этом. Опытные садоводы дают несколько простых рекомендаций по профилактическому уходу за крыжовником.

  • Необходимо регулярно обрезать кусты, чтобы воздух свободно циркулировал между побегами.

  • Надо сразу удалять сухие и пораженные болезнями ветви.

  • Крыжовник не любит, когда много влаги или застаивается вода, поэтому за этим нужно следить, чтобы не допустить переувлажнения, особенно в прохладную погоду.

  • Осенью необходимо обязательно обрабатывать кусты крыжовника фунгицидами и перекапывать и мульчировать вокруг них почву.

  • Не следует забывать о своевременной подкормке, ведь сильные растения реже болеют.

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Дата публикации
Количество просмотров
157
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