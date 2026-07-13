Как спасти огород и сад во время жары: 8 советов от экспертов, которые помогут сохранить растения

Сад и огород / © Credits

Реклама

Высокие температуры быстро высушивают почву, ослабляют растения и могут испортить даже ухоженные газоны. В то же время, специалисты уверяют, что несколько простых приемов помогут пережить жаркий период без значительных потерь.

Эксперт по садоводству и автор книги The Easy Garden Майкл Гриффитс поделился рекомендациями, которые помогут сохранить здоровье растений даже во время продолжительной жары, передает dailymail.

Поливайте в должное время

Одно из главных правил — не поливать растения днем, когда солнце самое активное.

Реклама

Лучшее время для полива:

рано утром;

после заката.

В этот период вода испаряется гораздо медленнее, а корни успевают получить достаточно влаги.

Эксперт также советует реже, но обильнее поливать растения. Такой подход стимулирует развитие глубокой корневой системы, лучше переносит засуху.

Защищайте растения от палящего солнца

Не все культуры все равно хорошо переносят жару. Особенно это касается:

Реклама

молодых саженцев;

недавно высаженных кустов;

цветов в горшках;

растений в неглазированных глиняных емкостях.

В самые жаркие часы дня им следует обеспечить временное затенение с помощью:

агроволокна;

затенительной сетки;

садовый зонтик;

других контейнеров или конструкций.

Майкл Гриффитс также рекомендует необычный способ спасения комнатных и контейнерных растений. По его словам, горшок можно примерно на час поставить в ведро или другую емкость с водой.

«Когда пузыри перестанут выходить, это означает, что почва полностью насытилась влагой. После этого достаньте горшок, дайте воде стечь — и растение будет хорошо увлажнено, а не только мокрое сверху», — объясняет эксперт.

Не скашивайте газон «под ноль»

В жару газон также нуждается в особом уходе.

Реклама

Специалисты советуют:

косить траву регулярно, но понемногу;

оставлять ее несколько выше, чем обычно;

не работать газонокосилкой в обеденную жару.

Более длинная трава лучше задерживает влагу и защищает корни от перегрева.

Если газон пожелтел из-за жары, не стоит паниковать. Это естественная реакция на засуху, и после дождей здоровое покрытие обычно быстро восстанавливается.

Тем, кто хочет сохранить насыщенный зеленый цвет, эксперты рекомендуют один глубокий полив в неделю вместо частого поверхностного увлажнения.

Реклама

Используйте мульчу

Слой мульчи помогает не только дольше удерживать воду в почве и снизить испарение, но и сдерживать рост сорняков и защищать корни от перегрева.

Для мульчирования подойдут:

кора деревьев;

компост;

перепревший навоз;

декоративный гравий.

Осторожнее с удобрениями

При сильной жаре внесение удобрений может больше навредить, чем помочь.

По словам Майкла Гриффитса, если почва пересохла или растение уже страдает от недостатка воды, концентрированные удобрения могут буквально «обжечь» корни.

Реклама

Поэтому перед подкормкой необходимо хорошо полить землю и не превышать рекомендуемые дозы.

Удаляйте увядшие цветы

Регулярная обрезка сухих соцветий помогает растениям не тратить силы на формирование семян и стимулирует повторное цветение.

Особенно это касается:

роз;

георгин;

люпинов;

пионов;

космеи;

шалфея.

Другой эксперт по садоводству Джимми Энглезо советует использовать чистый секатор и срезать цветы чуть выше новой почки или листа.

Реклама

По его словам, такую процедуру лучше проводить утром или вечером, когда растения не находятся под дополнительным стрессом из-за высокой температуры.

Не забывайте о мангале

В жаркий сезон стоит позаботиться не только о растениях, но и о садовом оборудовании.

Эксперты рекомендуют также очищать решетки после каждого использования, проверять газовые соединения или емкости для угля и убирать сухие листья и мусор вокруг зоны барбекю.

Это не только продлит срок службы оборудования, но и уменьшит риск возгорания.

Реклама

Контролируйте появление вредителей

Жаркая и сухая погода создает благоприятные условия для развития:

тли;

паутинного клеща;

муравьев;

улиток;

улиток.

Специалисты советуют регулярно осматривать растения, чтобы выявить проблему на ранней стадии.

Также следует привлекать естественных врагов вредителей, например, божьих коровок, которые эффективно уничтожают тлю. Это позволяет меньше использовать химические препараты.

Если на газоне появились муравейники, эксперты рекомендуют в сухую погоду аккуратно сметать насыпанную почву метлой, а при повторном появлении насекомых применять специальные средства для их отпугивания.

Реклама

Напомним, улитки и улитки могут быстро испортить сад, но в борьбе с ними не рекомендуем использовать агрессивные химические средства.

Новости партнеров