Как спасти огород от экстремальной жары: полейте овощные культуры этим раствором

Чем поливать огород в жару / © www.freepik.com/free-photo

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Длительная жара становится серьезным испытанием для овощных культур. Когда температура воздуха превышает +30…+35 °C, растения начинают терять влагу гораздо быстрее, чем могут ее усвоить. В результате листья увядают, завязи осыпаются, плоды прекращают расти, а урожайность заметно снижается. Однако опытные огородники знают простой способ помочь растениям пережить экстремальную жару без значительных потерь. Одним из самых эффективных средств считается слабый раствор гумата калия. Он помогает растениям легче переносить высокие температуры, стимулирует развитие корневой системы, улучшает усвоение питательных веществ и повышает стойкость к стрессовым условиям.

Почему гумат калия настолько полезен

Гуматы — это природные органические вещества, полученные из торфа или бурого угля. Они не являются удобрением в обычном смысле, но значительно улучшают работу корневой системы и активизируют естественные процессы роста.

После обработки растения:

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легче выдерживают длительную жару;

быстрее восстанавливаются после перегрева;

лучше удерживают влагу в тканях;

активнее формируют новые завязи;

дают более крупные и сочные плоды.

Особенно хорошо такая подкормка действует на томаты, огурцы, перец, баклажаны, кабачки и капусту.

Как правильно приготовить раствор

Для полива достаточно развести гумат калия согласно рекомендации производителя, поскольку концентрация различных препаратов может отличаться. Обычно используют небольшое количество концентрата на 10 литров теплой отстоявшейся воды.

Поливать необходимо только по хорошо увлажненной почве. Если земля пересохла, сначала пролейте ее обыкновенной водой, а через 30-60 минут используйте раствор гумата.

Лучшее время — рано утром или после заката, когда почва уже не перегрета. В дневную жару производить полив не стоит. Капли воды быстро улетучиваются, а корневая система получает температурный стресс.

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Такую обработку достаточно проводить один раз в 10-14 дней даже во время сильной жары.

Что еще поможет спасти растения

Самой подкормки недостаточно, если не создать овощам комфортные условия.

Чтобы огород легче перенес жару:

мульчуйте грядки соломой, скошенной травой или компостом слоем 5-8 сантиметров;

поливайте реже, но обильнее, чтобы вода проникала глубоко в корни;

в период аномальной жары используйте затенительную сетку для перца, огурцов и молодой рассады;

регулярно разрыхляйте почву после полива, чтобы уменьшить испарение влаги;

удаляйте сорняки, отбирающие у культурных растений воду и питательные вещества.

Каких ошибок следует избегать

В жару многие огородники допускают одинаковые ошибки, из-за которых растения страдают еще больше.

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Не стоит поливать ледяной водой из скважины, ведь резкий перепад температур может повредить корни. Также нежелательно вносить большие дозы азотных удобрений — они стимулируют рост листьев, но ослабляют растение при высоких температурах.

Еще одна распространенная ошибка — ежедневный поверхностный полив. Через него корни начинают развиваться у поверхности, где почва пересыхает быстрее всего.

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