Как спасти отношения: почему "секс во вторник" станет терапией для вашей пары

Пара в постели / © Freepik

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Первая в Великобритании координатор по интимной близости Ита О’Брайен, известная благодаря сериалам «Нормальные люди» и «Бриджертоны», выпустила книгу, которая поможет парам восстановить искреннюю связь и доверие. В нем она объясняет, почему «секс во вторник» — это не банальная привычка, а ключ к более глубокому эмоциональному контакту.

Об этом пишет Mail.Online.

Автор подчеркивает, что идеализированные сцены из романтических фильмов — только миф. Вместо этого следует сосредоточиться на реальных чувствах и партнерстве без иллюзий.

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«Секс в будни — это не менее важно, чем романтическая ночь в отеле. Напротив, это о связи, доверии и ежедневной заботе», — отмечает О’Брайен.

В ее книге «Интимность» также раскрываются вредные стереотипы: мгновенный женский оргазм, идеальная обстановка, или идея, что секс должен быть спонтанным и сказочным. Вместо этого автор предлагает новую реалистическую формулу — секс как ежедневная форма эмоциональной поддержки.

О’Брайен — одна из тех, кто выводит интимные сцены из тени стыда: она учит режиссеров, актеров и координаторов, как ставить сцены близости с уважением к границам. Она также ратует за обязательность этой роли в кинематографе. Ее поддерживают такие звезды, как Джиллиан Андерсон и Редж-Жан Пейдж.

Но не все согласны: Йен Маккеллен и Шон Бин считают, что координаторы разрушают естественность сцены. Сама О’Брайен убеждена — это путь к безопасному и честному отражению интимности.

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Напомним, ранее мы писали, что в своей статье издание Psychology Today рассказало, что женщины действительно думают о сексе, какую роль он играет в их жизни и почему сексуальность женщины — это не просто реакция на внешние стимулы, а сложная комбинация эмоций, контекста, доверия и внутренней гармонии.