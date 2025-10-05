Как спасти розы от морозов: советы, которые помогут пережить даже самую холодную зиму

Розы. / © pixabay.com

Перед началом холодов важно защитить цветы в саду, чтобы они пережили зиму и с новыми силами восстановились весной и пышно цвели летом.

Как подготовить розы к зиме читайте в материале ТСН.ua.

Садоводы советуют уже в августе-сентябре прекратить подкормку, чтобы растение не гнало новые побеги. Также с нижней части куста нужно обрезать листву, чтобы избежать грибковых болезней. Вместе с тем не следует сильно обрезать кусты. Основную обрезку лучше делать весной, оставляя осенью только слабые или поврежденные побеги.

Важно – не укрывать розы слишком рано. Следует дождаться стабильных заморозков -5…-7 °C, в противном случае побеги выпреют.

Как укрыть розы, чтобы они пережили морозы:

Окучивание землей

Насыпьте вокруг основания куста бугор сухой земли или торфа высотой 20-30 см. Это поможет защитить корневую шейку от промерзания.

Укрытие лапником или сухими листьями.

Можно накрыть побеги еловым лапником или сухими дубовыми листьями. С помощью такого метода вы создадите воздушную прослойку и сохраните побеги от вымерзания.

Укрытие агроволокном

Оберните этим материалом куст или поставьте каркас и накройте его тканью. Важно, чтобы материал пропускал воздух. Иначе – розы могут выпреть.

Дуговые укрытия

Этот метод подойдет для высоких кустов или штамбовых роз. Для этого следует установить дуги и накрыть их двухслойным агроволокном. Между укрытием и растением должна быть воздушная прослойка.

Садоводы советуют не используй полиэтилен без отверстий, потому что под ним скапливается влага. Розы могут загнить.

