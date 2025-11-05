Как спасти сад от зимы: эксперты назвали 4 простых, но эффективных шага

Осенний сад / © unsplash.com

Суровая осенняя и зимняя погода способна мгновенно свести на нет все результаты летнего труда садоводов. Поэтому сейчас — лучшее время, чтобы обезопасить свой сад.

Об этом сообщило издание Express.

Эксперты поделились четырьмя самыми эффективными способами подготовки участка к холодам, которые помогут уберечь растения, мебель и другие элементы от вреда, вызванного ветром и ливнями.

Защитите растения от холода и порывов ветра

После периода активного роста большинству растений нужна надежная защита. Лучшее решение — создать естественный барьер: забор, живую изгородь или даже стену, которые уменьшают силу ветра и стабилизируют микроклимат.

Дополнительно можно накрыть кусты и деревья садовой сеткой из прочного материала. Если растения невозможно перенести или укрыть, перед зимой их стоит подрезать, удалив сухие или поврежденные ветви. Это снизит риск болезней и облегчит зимовку.

Спрячьте или закрепите садовую мебель

Легкая пластиковая мебель — первые жертвы сильного ветра. Лучше всего занести ее в сарай или гараж. Если такой возможности нет — сложите стулья друг на друга, свяжите элементы веревкой и накройте.

Специалисты также советуют приобрести водонепроницаемые чехлы — они уберегут мебель от дождя, снега и плесени, а металлические детали — от ржавчины.

Проверьте состояние забора

Еще один важный шаг — осмотр заборов. Если на древесине появились признаки гниения или конструкция пошатнулась, ее необходимо отремонтировать или заменить. Поврежденные секции во время урагана могут не только упасть, но и представлять опасность для окружающих. Неухоженные ограждения могут стать причиной материального ущерба или даже юридических проблем, если из-за них произойдет инцидент на вашей территории. Поэтому лучше заранее устранить слабые места.

Очистите дренаж и водостоки

Осенью ветер сносит в желоба листья, ветки и грязь, из-за чего вода перестает стекать. Забитый дренаж приводит к затоплению клумб и переувлажнению почвы.

Чтобы этого избежать, эксперты советуют регулярно проверять и очищать водостоки, а также установить защитные решетки или крышки на сливы, чтобы предотвратить попадание веток или листьев. Если вода не стекает должным образом, можно залить кипяток, чтобы устранить возможное засорение.

Напомним, в ноябре природоохранники призывают садоводов не убирать с деревьев и земли опавшие или перезрелые яблоки и груши.