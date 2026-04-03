Как спасти слипшиеся макароны — простой лайфхак

Иногда даже у опытных хозяек случаются неприятности на кухне, когда сваренные макароны превращаются в сплошной ком.

Вера Хмельницкая
Макароны

Макароны / © pixabay.com

Слипшиеся макароны могут испортить любое блюдо. Чтобы этого избежать, следует знать о некоторых уловках, благодаря которым макароны не будут слипаться.

Макароны слипаются из-за крахмала, который может быть в некоторых сортах макарон. При отваре он смешивается с водой и может образовывать даже клейкое вещество.

Часто это случается, если макарон больше, чем воды. Тогда вместо вкусной пасты может образоваться сплошная липкая масса.

Как разогреть слипшиеся макароны

В такой ситуации важно не использовать микроволновку, ведь она только усугубит состояние блюда. Лучше вскипятите воду и залейте ею макароны.

Затем поставьте кастрюлю на плиту. Когда вода снова закипит, осторожно начните перемешивать макароны. Уже через 20-40 секунд они разделятся и будут выглядеть только что приготовленного блюда.

Что делать, чтобы макароны не слипались

Чтобы макароны не слипались, их нужно добавлять в кипящую воду, иначе структура макарон будет размягчаться неравномерно, что может привести к слипанию.

Также не нужно использовать много воды — оптимальное соотношение составляет около 1,5 литра воды на 100 г макарон. Так будет достаточно места для приготовления и минимальный риск слипания.

При варке макарон также важно не забывать помешивать макароны, прежде всего первые несколько минут приготовления. Таким образом вы будете контролировать ситуацию.

Еще одним важным пунктом является правильное количество соли — это около 7-10 г на 100 г макарон.

Кроме этого, нужно не переварить пасту. Соблюдайте время, указанное на упаковке, и постоянно проверяйте макароны на мягкость.

Раньше мы писали, как правильно готовить пасту. Больше об этом читайте в новости.

