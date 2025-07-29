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Как спасти томаты от жары: на какие вещества обратить внимание — они должны быть в подкормке
Жаркая погода негативно влияет на томаты. Как спасти помидоры? Чем опрыскать их в сильную жару, чтобы не болели?
Чаще помидоры в жару поражает вершинная гниль, а также происходит ухудшение формирования завязей. Решить эту проблему помогают такие элементы как кальций и бор.
Если удобрение содержит бор и кальций одновременно, то оно будет помогать томатам в здоровом развитии и росте. Особенно, когда вокруг стоит высокая температура, независимо от того, посажены ли помидоры в теплице, или растут в открытом грунте.
Июль этого года побил практически все рекорды по температуре. Синоптики все еще прогнозируют небольшое количество дождей и сильную жару. А помидоры уже висят на кустах. Конечно, важно не забывать о дополнительной поливке, но и подкормка играет не последнюю роль.
Следует заметить, что из-за высокой температуры растения, в частности, томаты, гораздо быстрее теряют полезные вещества. В первую очередь, влага идет не на рост, развитие и формирование плодов, а на поддержание растения. Поэтому из-за нехватки жидкости может быстро появиться такая распространенная болезнь как вершинная гниль.
Самое страшное то, что плоды могут казаться здоровыми на первый взгляд, но из-за длительной жары это заболевание поражает изнутри, а потом пятна появляются на поверхности.
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