Как спасти томаты во время цветения в жару: что защитит урожай

Как спасти завязь томатов

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Надвигается аномальная летняя жара, а ваши помидоры на грядках как раз начинают активно цвести? Действовать нужно немедленно, ведь времени для спасения будущего урожая маловато. Когда столбики термометров преодолевают отметку +30…+32°C, пыльца томатов становится стерильным. Как результат — цветки просто увядают, засыхают и массово осыпаются, не образуя завязи.

Чтобы не остаться без домашних овощей, эксперты советуют воспользоваться четким пошаговым планом экстренной помощи растениям в открытом грунте.

Любые опрыскивания в условиях высоких температур производят исключительно поздно вечером — после 19:00, когда солнце уже садится. Если это сделать днем, капли воды сработают как линзы и спровоцируют тяжелые ожоги листьев.

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1. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы сохранить завязь

Чтобы поддержать жизнеспособность пыльцы и защитить кусты от температурного шока, приготовьте действенную баковую смесь.

Возьмите 1-2 г порошка и тщательно растворите его в стакане горячей воды (в холодной воде кристаллы не растворятся, что опасно для растений). Разведите препарат «Эпин» в 5 литрах воды строго по инструкции. Вылейте растворенную борную кислоту в общую емкость с «Эпином» и обрызгайте цветущие кусты. Бор поможет цветкам опылиться, а антистрессант защитит клетки растения от выгорания.

2. Что нужно сделать для профилактики вершинной гнили (через 3–4 дня)

В сухой и раскаленной земле корневая система томатов полностью блокирует усвоение кальция. Из-за этого дефицита первые же сформированные плоды начнут чернеть снизу. Чтобы предотвратить вершинную гниль, через несколько дней после первой обработки опрыскивайте помидоры по листу кальциевой селитрой (15 г на 10 л воды) или профессиональным препаратом «Брексил Кальций».

Помимо опрыскиваний необходимо срочно изменить микроклимат вокруг самих кустов, защитив их от перегрева.

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Как защитить томаты от перегрева

Самое главное — это толстый слой мульчи. На открытом солнце верхний пласт земли способен прогреваться до +50°C. В таких условиях корни томатов буквально варятся и перестают функционировать. Немедленно закройте землю вокруг кустов толстым слоем (7–10 см) соломы, сена или хорошо подсушенной скошенной травы. Мульча удерживает влагу и существенно снижает температуру почвы.

Нежный цвет томатов не может выдержать агрессивное солнце при +35°C. При первой же возможности соорудите над грядками самый простой навес и натяните специальную затеняющую сетку или тонкое белое агроволокно . Это снизит солнечное напряжение и сохранит соцветия нетронутыми.

В период экстремальной жары поливать томаты нужно обильно, под корень, и строго утром — с 5:00 до 7:00.

Почему эксперты не рекомендуют поливать помидоры вечером? Если вылить холодную воду на раскаленную за день землю к вечеру, начнется бурное испарение влаги. На грядке образуется эффект настоящей «сауны» — горячий пар мгновенно спарит нежный цвет, и он просто опадет.

Защитите свои грядки вовремя, ведь простые и правильные действия в течение нескольких дней гарантируют сохранение всего будущего урожая томатов.

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