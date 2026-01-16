Как спасти животных от зимней опасности: зоозащитники раскрыли простые способы помощи на улице

Как помочь бездомным животным в холод / © pexels.com

UAnimals вместе с Укргидрометцентром поделился важными советами, как помочь животным пережить сильные морозы, когда температура в Украине падает до –20°.

В совместном сообщении эксперты объяснили, что снег, мороз, сильный ветер и гололедица становятся серьезным испытанием для животных. При низких температурах они быстро теряют тепло, а найти пищу и воду становится очень сложно.

Что можно сделать, чтобы помочь:

Оставляйте теплые укрытия во дворе или возле подъезда — коробки, одеяла или другие подручные материалы подойдут как временное убежище. Впускайте животных в подъезд, чтобы они могли погреться и укрыться от непогоды. Подкармливайте четырехлапых и следите, чтобы у них была вода (помните, на морозе она быстро замерзает). Проверяйте автомобили перед поездкой — животные часто прячутся возле колес или под капотом.

Зооволонтеры отмечают: самый надежный способ спасти животное от мороза — приютить его в тепле.