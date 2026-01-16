- Дата публикации
Как спасти животных от зимней опасности: зоозащитники раскрыли простые способы помощи на улице
Зоозащитники подчеркивают: в морозные дни четвероногие, особенно бездомные, нуждаются в человеческой поддержке, тепле, пище и воде.
UAnimals вместе с Укргидрометцентром поделился важными советами, как помочь животным пережить сильные морозы, когда температура в Украине падает до –20°.
В совместном сообщении эксперты объяснили, что снег, мороз, сильный ветер и гололедица становятся серьезным испытанием для животных. При низких температурах они быстро теряют тепло, а найти пищу и воду становится очень сложно.
Что можно сделать, чтобы помочь:
Оставляйте теплые укрытия во дворе или возле подъезда — коробки, одеяла или другие подручные материалы подойдут как временное убежище.
Впускайте животных в подъезд, чтобы они могли погреться и укрыться от непогоды.
Подкармливайте четырехлапых и следите, чтобы у них была вода (помните, на морозе она быстро замерзает).
Проверяйте автомобили перед поездкой — животные часто прячутся возле колес или под капотом.
Зооволонтеры отмечают: самый надежный способ спасти животное от мороза — приютить его в тепле.