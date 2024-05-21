Как спастись от комаров: какие растения отпугивают надоедливых насекомых

Так хочется после рабочего дня насладиться приятным вечером и посидеть на лавочке или прогуляться по парку. Но в теплое время года часто мешают вечерним посиделкам или прогулкам надоедливые комары, которые тучами слетаются, словно на мед. Эти создания пытаются пролезть повсюду, даже в самые узкие щели, мешают спать ночью, а еще очень больно кусаются. Впрочем, есть несколько простых, но очень эффективных методов борьбы с ними.

Как спастись от надоедливых комаров: действенные советы

Растения-репелленты. Если на вашей клумбе или подоконнике до сих пор нет перечной мяты или лаванды, стоит подумать о том, чтобы посадить эти растения. Их можно использовать в качестве живого занавеса от надоедливых комаров, потому что они боятся резкого запаха этих растений-репеллентов.

Если на вашей клумбе или подоконнике до сих пор нет перечной мяты или лаванды, стоит подумать о том, чтобы посадить эти растения. Их можно использовать в качестве живого занавеса от надоедливых комаров, потому что они боятся резкого запаха этих растений-репеллентов. Домашние ароматические средства. Большинство покупных средств от комаров имеют неприятный удушающий аромат, который может провоцировать головокружение или тошноту. Есть и такие, которые зависят от электросети или требуют специального устройства, что совсем неудобно. Альтернативными заменителями для борьбы с насекомыми могут стать эфирные масла, которые следует наносить на кожу. Это могут быть эвкалиптовое, ванильное, лимонное, миндальное и другие виды масел, которые будут на отлично отпугивать от вас надоедливых кровопийц.

Большинство покупных средств от комаров имеют неприятный удушающий аромат, который может провоцировать головокружение или тошноту. Есть и такие, которые зависят от электросети или требуют специального устройства, что совсем неудобно. Альтернативными заменителями для борьбы с насекомыми могут стать эфирные масла, которые следует наносить на кожу. Это могут быть эвкалиптовое, ванильное, лимонное, миндальное и другие виды масел, которые будут на отлично отпугивать от вас надоедливых кровопийц. Разумные предостережения. Следует знать, что комары любят фруктовые и цветочные ароматы, влагу, запах пота, выдыхаемый человеком углекислый газ. Поэтому перед выходом на прогулку рекомендуется принять душ, по возможности отказаться от косметики и парфюмерии с разнообразными сладкими запахами. Следует отдавать предпочтение косметическим средствам без характерных запахов. Также надоедливых насекомых привлекают все места, где есть застоявшаяся вода или водоемы. Если вы хотите прогуляться или посидеть без комаров, следует избегать очагов их скопления.

Следует знать, что комары любят фруктовые и цветочные ароматы, влагу, запах пота, выдыхаемый человеком углекислый газ. Поэтому перед выходом на прогулку рекомендуется принять душ, по возможности отказаться от косметики и парфюмерии с разнообразными сладкими запахами. Следует отдавать предпочтение косметическим средствам без характерных запахов. Также надоедливых насекомых привлекают все места, где есть застоявшаяся вода или водоемы. Если вы хотите прогуляться или посидеть без комаров, следует избегать очагов их скопления. Летучие мыши. Если где-то рядом с вами живут эти необычные млекопитающие, не стоит их бояться. Они не хуже птиц отлавливают комаров. Биологи даже рекомендуют ставить специальные домики для летучих мышей. Одна летучая мышь за ночь ловит около тысячи комаров, потому что насекомые – это основная пища для них. Поэтому этих необычных животных можно по праву назвать помощниками в борьбе против комаров.

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