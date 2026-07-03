Как спастись от жары без кондиционера: когда нужно закрывать окна, чтобы в доме было прохладнее

Жара / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

В жаркие дни сохранить прохладу в доме можно и без кондиционера, если вовремя закрывать окна и шторы. Делать это стоит ещё до того, как солнце начнёт активно нагревать стекло, ведь это помогает снизить температуру в помещении на несколько градусов.

Об этом сообщило издание Interia Kobieta.

Лучшее время для закрытия окон, выходящих на юг, — с 8:00 до 9:00 утра. Если окна расположены с восточной стороны, их следует закрывать примерно с 6:00 до 8:00, а западные — до 10:00–11:00, ещё до того, как на них начнут падать прямые солнечные лучи. Если прогнозируется жара свыше 30 °C, рекомендуется с утра закрыть все окна, на которые светит солнце.

Реклама

Причина заключается в том, что солнечный свет, проходя через стекло, нагревает пол, стены и мебель, которые затем еще долго отдают тепло. Если заранее опустить жалюзи или закрыть плотные шторы, значительная часть солнечной энергии не попадет внутрь.

Больше всего от перегрева страдают квартиры с большими окнами, особенно если они выходят на юг или запад. Из-за незатененного стекла в помещение может поступать несколько сотен ватт тепловой энергии, что ускоряет нагрев комнат.

Наилучшую защиту обеспечивают наружные жалюзи, которые не позволяют солнечным лучам нагревать стекло. Если их нет, эффективной альтернативой могут стать теплоизоляционные жалюзи или плотные шторы блэкаут. Легкие прозрачные занавески значительно хуже удерживают тепло. При отсутствии специальных средств можно временно закрыть окно плотной тканью или одеялом.

Проветривать квартиру рекомендуется только тогда, когда на улице прохладнее, чем в помещении: рано утром, поздно вечером или ночью. После этого окна следует снова закрыть. Постоянно держать их открытыми в разгар жары не стоит, ведь горячий воздух только ещё больше нагревает жильё.

Реклама

Кроме того, снизить температуру помогут простые бытовые привычки: выключать ненужные электроприборы, не пользоваться духовкой в самые жаркие часы, ограничить яркое освещение, закрывать двери в самые тёплые комнаты и использовать вентилятор вместе с ёмкостью со льдом или замороженной бутылкой воды.

Также стоит проверять прогноз погоды накануне. Если ожидается сильная жара, после утреннего проветривания следует сразу закрыть шторы или жалюзи, чтобы как можно дольше сохранить прохладу в доме.

Напомним, что когда температура ночью не снижается, заснуть бывает сложно. В то же время несколько простых изменений в спальне могут заметно уменьшить ощущение жары без дорогостоящего ремонта или установки сложных систем охлаждения. Ранее мы рассказывали о семи способах, которые помогают сделать спальню более комфортной в жаркие летние ночи.

Новости партнеров