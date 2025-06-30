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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
714
Время на прочтение
3 мин

Как спастись в жару в квартире без кондиционера: украинцам рассказали о восьми действенных способах

Жара в помещении всегда вызывает дискомфорт. Но даже если в квартире нет кондиционера, вы всегда можете отрегулировать температуру в комнатах.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как спастись в жару в квартире без кондиционера

Как спастись в жару в квартире без кондиционера / © Pixabay

Эксперты советуют запомнить восемь простых правил.

Прикройте окна

Особенно страдают от летней жары те, кто живет на солнечной стороне дома. Лучи, проходя через стекло, нагревают окно и помещения внутри. Однако вы можете создать преграду солнечному свету. Для этого:

  • можно использовать светонепроницаемую ткань, чтобы завесить окна, например плотный непрозрачный материал или шторы-блэкаут;

  • помочь могут и плотные светонепроницаемые жалюзи;

  • прекрасной альтернативой может стать специальная термозащитная пленка, которая отражает инфракрасные лучи, а потому препятствуя прохождению тепла.

Если под рукой нет таких предметов, можно временно использовать жалюзи из фольги, которые снизят освещенность в комнате.

Уберите покрывала и тёплые ткани

Теплые вещи помогают сохранить тепло, а потому от них лучше отказаться летом. Уберите все пуховые одеяла, вязаные покрывала и т.д. Вместо них лучше используйте флис, хлопок или лен.

Следует также обратить внимание на напольное покрытие. Летом на коврах может скапливаться лишняя грязь, поэтому их лучше тщательно почистить, высушить, собрать и оставить в шкафу или на балконе до наступления холодов.

Охладите воздух льдом

Если у вас частный дом, то вы можете столкнуться с еще одной проблемой: солнце нагревает не только стены, но еще и крышу. В таком случае можно воспользоваться льдом. Заморозьте в морозильной камере бутылки с водой и разложите их в углах дома, когда станет очень жарко. Во время таяния лед будет снижать температуру воздуха.

Используйте бытовую технику не так часто

Домашние приборы при работе нагреваются, а потому в жаркие дни лучше минимизировать время их использования. Это касается утюга, телевизора, компьютера. Если они расположены в спальне, эксперты советуют выключать их хотя бы за 2–3 часа до сна, чтобы механизмы и комната остыли.

Замените обычные лампы на LED

Лампы накаливания используют для освещения только 10% энергии, а 90% уходит на выделение тепла. Поэтому в жаркие дни ими лучше не воспользоваться. Замените их на LED (светодиодные) лампы, которые нагреваются всего на 50 градусов Цельсия (обычные на 180–220 градусов). К тому же такая замена поможет сэкономить электроэнергию.

Используйте вентилятор

Если воздух в комнате слишком горячий, обязательно установите вентилятор лопастями к балкону или открытому окну, тогда устройство будет вытягивать теплый воздух и запускать более прохладный. Подберите вентилятор в зависимости от размера комнаты и своих потребностей.

Увеличьте влажность воздуха

В жару воздух не только горячий, но и сухой. Чтобы с улицы не заходило тепло, время от времени опрыскивайте москитную сетку или шторы холодной водой из пульверизатора. Также можно затенить окно тканью, предварительно замоченной в холодной воде. Тогда ветерок с улицы станет приятнее. Также можно наполнить ванную холодной водой и оставить дверь открытой. Таким образом можно снизить температуру в комнатах на 2–6 градусов.

Проветривайте дом утром и вечером

В пик жары открытые окна не принесут облегчения, поэтому проветривать жилье лучше утром и вечером, когда температура воздуха снижается. В квартире можно оставлять открытой дверь на балкон, а после того, как вы проветрили помещение, зашторьте окно, чтобы солнечные лучи не проникали внутрь. Если погода пасмурная, окна можно открывать даже днем.

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Дата публикации
Количество просмотров
714
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