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Как спастись в жару в квартире без кондиционера: украинцам рассказали о восьми действенных способах
Жара в помещении всегда вызывает дискомфорт. Но даже если в квартире нет кондиционера, вы всегда можете отрегулировать температуру в комнатах.
Эксперты советуют запомнить восемь простых правил.
Прикройте окна
Особенно страдают от летней жары те, кто живет на солнечной стороне дома. Лучи, проходя через стекло, нагревают окно и помещения внутри. Однако вы можете создать преграду солнечному свету. Для этого:
можно использовать светонепроницаемую ткань, чтобы завесить окна, например плотный непрозрачный материал или шторы-блэкаут;
помочь могут и плотные светонепроницаемые жалюзи;
прекрасной альтернативой может стать специальная термозащитная пленка, которая отражает инфракрасные лучи, а потому препятствуя прохождению тепла.
Если под рукой нет таких предметов, можно временно использовать жалюзи из фольги, которые снизят освещенность в комнате.
Уберите покрывала и тёплые ткани
Теплые вещи помогают сохранить тепло, а потому от них лучше отказаться летом. Уберите все пуховые одеяла, вязаные покрывала и т.д. Вместо них лучше используйте флис, хлопок или лен.
Следует также обратить внимание на напольное покрытие. Летом на коврах может скапливаться лишняя грязь, поэтому их лучше тщательно почистить, высушить, собрать и оставить в шкафу или на балконе до наступления холодов.
Охладите воздух льдом
Если у вас частный дом, то вы можете столкнуться с еще одной проблемой: солнце нагревает не только стены, но еще и крышу. В таком случае можно воспользоваться льдом. Заморозьте в морозильной камере бутылки с водой и разложите их в углах дома, когда станет очень жарко. Во время таяния лед будет снижать температуру воздуха.
Используйте бытовую технику не так часто
Домашние приборы при работе нагреваются, а потому в жаркие дни лучше минимизировать время их использования. Это касается утюга, телевизора, компьютера. Если они расположены в спальне, эксперты советуют выключать их хотя бы за 2–3 часа до сна, чтобы механизмы и комната остыли.
Замените обычные лампы на LED
Лампы накаливания используют для освещения только 10% энергии, а 90% уходит на выделение тепла. Поэтому в жаркие дни ими лучше не воспользоваться. Замените их на LED (светодиодные) лампы, которые нагреваются всего на 50 градусов Цельсия (обычные на 180–220 градусов). К тому же такая замена поможет сэкономить электроэнергию.
Используйте вентилятор
Если воздух в комнате слишком горячий, обязательно установите вентилятор лопастями к балкону или открытому окну, тогда устройство будет вытягивать теплый воздух и запускать более прохладный. Подберите вентилятор в зависимости от размера комнаты и своих потребностей.
Увеличьте влажность воздуха
В жару воздух не только горячий, но и сухой. Чтобы с улицы не заходило тепло, время от времени опрыскивайте москитную сетку или шторы холодной водой из пульверизатора. Также можно затенить окно тканью, предварительно замоченной в холодной воде. Тогда ветерок с улицы станет приятнее. Также можно наполнить ванную холодной водой и оставить дверь открытой. Таким образом можно снизить температуру в комнатах на 2–6 градусов.
Проветривайте дом утром и вечером
В пик жары открытые окна не принесут облегчения, поэтому проветривать жилье лучше утром и вечером, когда температура воздуха снижается. В квартире можно оставлять открытой дверь на балкон, а после того, как вы проветрили помещение, зашторьте окно, чтобы солнечные лучи не проникали внутрь. Если погода пасмурная, окна можно открывать даже днем.