Как спастись во время ядерного удара — советы специалиста по выживанию

Как выжить во время ядерного удара в случае Третьей мировой / © Pixabay

Эксперт по выживанию назвал действие, которое нужно выполнить первой секунды, чтобы выжить во время ядерного удара в случае Третьей мировой.

Об этом рассказал в TikTok блоггер, специалист по выживанию и издатель Деррик Джеймс (Prepperpress), передает dailystar.

Он является частью так называемого сообщества подготовки, участники которого инвестируют в бомбоубежища и изучают, как выжить в экстремальных условиях.

Эксперт отметил, что его рекомендации касаются ядерных боеголовок мощностью 300–800 килотонн, что соответствует стандартной мощности современных межконтинентальных баллистических ракет.

1. «Упасть и скрыться»

По словам Деррика, гражданское население вряд ли получит предупреждение перед ядерным ударом. Поэтому действовать нужно мгновенно.

«В первую секунду после взрыва нужно упасть на землю лицом вниз, ноги направить в сторону взрыва и прикрыть голову», — пояснил он.

Также эксперт советует держать рот открытым, чтобы легкие не пострадали от ударной волны, и ни в коем случае не смотреть на вспышку во избежание повреждения зрения.

2. Выживание после взрыва

Даже если человек находится в нескольких километрах от эпицентра, это не гарантирует безопасность. По словам Деррика, в радиусе примерно одной милые шансы на выживание крайне низки из-за масштабных разрушений.

«Даже в 10 милях (около 16 км) от взрыва вы все еще в зоне опасности. У вас есть примерно от 10 до 30 минут до того, как радиоактивная пыль начнет оседать», — отметил он.

На расстоянии более трех милых зданий могут разрушаться, а обломки стекла становятся смертельно опасными, однако пребывание в помещении или под землей значительно повышает шансы на выживание.

3. Быстрее найти укрытие

Эксперт подчеркнул, что даже если территория кажется невредимой, нужно немедленно искать укрытие.

«Зайдите внутрь как можно скорее — идеально, если это подвал, метро или специальное бомбоубежище», — посоветовал Деррик.

Если таких вариантов нет, следует выбрать кирпичное или бетонное здание и переместиться в центральную часть помещения.

4. Остаться в укрытии несколько дней

Даже если вы находитесь на значительном расстоянии от взрыва, опасность не проходит сразу. Первые 24 часа после ядерного удара являются критическими.

«Если вы добрались до укрытия, оставайтесь там не менее 72 часов», — подчеркнул эксперт.

Он советует держаться подальше от окон и дверей, по возможности герметизировать помещение и минимизировать поступление воздуха извне, чтобы избежать попадания радиоактивной пыли.

Также желательно иметь радио для получения официальных сообщений о безопасности выхода наружу.

5. Защита тела при выходе наружу

В некоторых случаях оставаться в укрытии невозможно, например, если оно охвачено огнем. В такой ситуации Деррик советует максимально закрыть тело:

«Одень маску или прикройте рот тканью, используйте очки, перчатки и закройте все открытые участки тела», — отметил он.

Двигаться следует перпендикулярно направлению ветра, чтобы снизить риск контакта с радиоактивными частицами.

После возвращения в укрытие необходимо снять одежду, упаковать ее и вынести наружу, а затем принять душ.

«Примите душ, но не используйте кондиционер для волос — он может задерживать радиоактивные частицы в волосах», — предостерег эксперт.

Деррик также отметил важность запасов воды и пищи, а также необходимость сохранять спокойствие в хранилище.

По его словам, в случае такой катастрофы именно подготовка и холодный разум могут стать ключом к выживанию.

Напомним, все больше стран задумываются о создании собственной атомной бомбы. Иран, считают специалисты, является наиболее опасным кандидатом на создание ядерного оружия.