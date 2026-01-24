Как спать в холодной комнате без вреда для здоровья

Как спать в холодной комнате / © Associated Press

Реклама

Когда в доме становится по-настоящему холодно, ночной отдых требует особого подхода для того, чтобы прохлада пошла на пользу, а не во вред здоровью.

ТСН.ua собрал советы экспертов, которые помогут не замерзнуть и выспаться даже в прохладные ночи.

Одевайтесь правильно

Забудьте о том, что вам понадобится лишь одна толстая кофточка. В холодные ночи лучше работает принцип «капусты»: несколько слоев одежды лучше удерживают тепло.

Реклама

Важно выбирать одежду из натуральных тканей, а именно: хлопок, фланель или тонкую шерсть. Они «дышат» и не дают вам вспотеть, а затем замерзнуть.

Также важная одежда для сна должна быть свободной. Если пижама или носки давят, это приводит к нарушению кровообращения, и вы рискуете замерзнуть быстрее.

Защитите голову и ноги от холода

Быстрее всего тепло теряется через стопы и голову. Специалисты советуют для комфортного сна одевать теплые, но не тесные, носки.

Если в комнате очень холодно, не стесняйтесь надеть тонкую шапку или капюшон. Это поможет существенно уменьшить потерю тепла.

Реклама

Подготовьте свою кровать

Не ложитесь в холодную постель — телу придется потратить слишком много энергии, чтобы ее согреть.

Эксперты рекомендуют за 15 минут до сна положить под одеяло грелку или обычную пластиковую бутылку с горячей водой (ее нужно завернуть в полотенце, для того чтобы не обжечься).

Также стоит выбрать правильное одеяло. Лучше всего держат тепло шерстяные, пуховые или качественные синтетические одеяла. Если вам одного будет мало — смело используйте два.

Как подготовить свой организм ко сну

Специалисты советуют выпивать стакан теплой воды или травяного чая перед сном. Это поможет организму согреться. Также не стоит ложиться спать голодными.

Реклама

Легкий ужин или небольшой перекус дают организму топливо для поддержания температуры тела ночью.

Чего делать не стоит

Употреблять алкоголь перед сном — это самая большая ошибка. Спиртное расширяет сосуды, создавая обманчивое ощущение тепла, но на самом деле организм в это время стремительно замерзает.

Перед тем как ложиться спать, убедитесь, что ваши вещи абсолютно сухие. Даже едва заметная влажность приведет к быстрому переохлаждению.

Также проверьте, нет ли сквозняков из окон или дверей. Даже небольшое движение холодного воздуха может вызвать простуду мышц.

Реклама

Сон в прохладной комнате может быть полезным, если ваше тело остается в тепле. Специалисты отмечают, если вы будете придерживаться этих правил — вы проснетесь бодрыми и здоровыми.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.