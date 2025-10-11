Конденсат / © Фото из открытых источников

С приходом холодов во многих домах начинает появляться типичная осенняя проблема — влага на окнах. Это явление, известное как конденсат, образуется, когда теплый влажный воздух в помещении соприкасается с холодным стеклом, в результате чего на поверхности появляются капли воды.

Об этом сообщило издание Express.

Как отмечают эксперты, если эту влагу не удалять, она может привести к появлению черной плесени или грибка. Такие последствия не только портят внешний вид окон, но и могут негативно влиять на здоровье, в частности вызывать проблемы с дыханием или аллергические реакции.

Специалисты из британского сервиса Home Things советуют простой способ временно уменьшить или полностью предотвратить образование конденсата — воспользоваться обычной жидкостью для мытья посуды. Они объясняют, что это средство содержит поверхностно-активные вещества, которые уменьшают поверхностное натяжение воды. Именно поэтому капли не собираются на стекле, а растекаются тонким невидимым слоем.

Чтобы воспользоваться методом, нужно:

нанести небольшое количество средства на сухую тряпку;

равномерно протереть оконное стекло;

дать поверхности высохнуть.

После такой обработки на окне образуется тонкая пленка, которая препятствует образованию капель воды. По словам экспертов, эффект сохраняется некоторое время, но его необходимо периодически возобновлять, ведь пленка постепенно стирается.

В компании Glazing Refurbishment добавляют, что этот метод следует рассматривать как временное решение, поскольку полностью избавиться от конденсата можно только при условии контроля влажности в помещении и улучшения теплоизоляции.

Кроме того, важную роль играет температурный режим. Отопление влияет на количество влаги, ведь теплый воздух удерживает больше пара. Если прогревать только одну комнату, а остальные остаются холодными, в холодных зонах влажность повышается, и конденсат появляется чаще.

Специалисты ссылаются на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая советует поддерживать температуру не ниже 21°C в гостиной и 18°C в спальнях. В то же время во время холодной погоды стоит оставлять отопление на минимальном уровне в течение суток, чтобы предотвратить резкие перепады температуры в помещениях.

Если же на окнах уже собралась влага или появились черные пятна, эксперты советуют тщательно протереть поверхность — сначала сухой тряпкой, а затем мягким раствором отбеливателя или специальным противогрибковым спреем. Это поможет предотвратить распространение плесени и неприятного запаха.

